Ducati se plaît à rappeler qu’il a créé la catégorie « naked » lorsqu’il lança sa première Monster en 1993. Près de trois décennies d’évolution plus tard, la marque italienne choisit de repenser complètement le concept.

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

Tradition vs progrès

PHOTO GIOVANNI DE SANDRE, FOURNIE PAR DUCATI La Ducati Monster 2021 offre une très audacieuse interprétation de la moto dénudée.

Au cœur de marques comme Harley-Davidson, Triumph et Ducati, une constante querelle oppose tradition et progrès. Grâce à beaucoup de créativité, la coexistence des deux directions demeure une possibilité. Mais plus le temps passe, plus la pression du progrès s’intensifie et plus l’inévitabilité d’un point de rupture devient claire. Pour la Monster de Ducati, l’an 2021 correspond à ce moment. Après de multiples évolutions toujours très respectueuses de la version originale, la tradition s’incline finalement pour faire place au futur. L’aboutissement se veut non seulement une monture fondamentalement différente des Monster précédentes, mais aussi une très audacieuse interprétation de la moto dénudée.

Adieu tradition

PHOTO GIOVANNI DE SANDRE, FOURNIE PAR DUCATI Le fameux cadre en treillis a disparu de la nouvelle mouture.

La recette ayant servi à créer la première Monster était somme toute simple, puisqu’elle consistait en gros à déshabiller une sportive. Quelque 30 ans plus tard, pratiquement toutes les motos de classe standard (l’équivalent de « naked » en français) sont conçues de manière similaire. Toutefois, à cette recette de base, la Monster a toujours ajouté quelques éléments puisés dans les livres d’histoire de Ducati, notamment une sculpture de tubes d’acier formant un treillis et un bicylindre en V à 90 degrés refroidi par air. Au grand dam des puristes, le refroidissement par air disparaissait il y a quelques années et c’est maintenant au tour du fameux cadre en treillis de s’effacer.

Plus rien de l’ancienne

PHOTO GIOVANNI DE SANDRE, FOURNIE PAR DUCATI La simplicité est à l’honneur dans la conception.

D’un point de vue mécanique, il ne reste rien de la Monster 821 2020. Mais il serait faux de croire que la 2021 n’est plus une Monster pour autant. En fait, l’approche de Ducati s’avère très intéressante, puisqu’elle utilise une nouvelle technologie pour maximiser l’une des caractéristiques les plus intimes et attachantes de la Monster originale : sa simplicité. En examinant de près la nouveauté, on constate ainsi une étrange absence de pièces pourtant essentielles à une moto, comme un cadre classique, qui a en fait disparu. Sur la nouvelle Monster, le moteur sert directement de point d’attache au train arrière et à une petite structure positionnant la suspension avant.

Extraordinairement mince

PHOTO ANDREA SOTTANA, FOURNIE PAR DUCATI La masse de la Monster a été réduite de 18 kilos en 2021.

Cette simplification extrême de l’architecture de la nouvelle Monster n’est pas qu’observée, mais aussi ressentie dès qu’on y prend place. Deux facteurs frappent immédiatement. Le premier est la légèreté de l’ensemble dont la masse a été réduite de 18 kilos en 2021, ce qui est énorme sur une moto qui était déjà nue. Le second est la minceur vraiment extraordinaire de la monture sous le pilote. En effet, à son centre, la Monster ne s’avère pas plus large que son cylindre arrière. Pour une moto de près d’un litre de cylindrée, il s’agit d’un accomplissement remarquable. Tant la légèreté que la minceur du modèle sont appréciées durant chaque instant en selle.

Bipolaire

PHOTO GIOVANNI DE SANDRE, FOURNIE PAR DUCATI La Monster 2021 est équipée d’une suite d’aides électroniques au pilotage destinées tant au novice qu’au pilote expérimenté.

Comme presque toutes les nouvelles routières à saveur sportive, la Monster 2021 est équipée d’une suite d’aides électroniques au pilotage. Dans ce cas, néanmoins, les choix du pilote transforment complètement le comportement. Il est possible, par exemple, d’opter pour des sélections rendant le modèle tellement docile et prévisible qu’il pourrait être envisagé par un motocycliste peu expérimenté. En revanche, d’autres sélections métamorphosent la Monster en monstre qui se soulève agressivement en pleine accélération et dont le comportement exige absolument des mains expertes. Le modèle ne génère que 111 chevaux, une puissance plutôt ordinaire pour la classe, et c’est donc la légèreté de l’ensemble qui permet ces performances.

Pas tout rose

PHOTO GIOVANNI DE SANDRE, FOURNIE PAR DUCATI L’une des lacunes plus agaçantes est la tendance du moteur à tousser à très bas régime, constate notre collaborateur.

Toutes les innovations de la nouvelle Monster ne l’empêche pas d’afficher quelques lacunes. L’une des plus agaçantes est la tendance du moteur à tousser à très bas régime, une caractéristique qui n’a rien de nouveau chez Ducati, d’ailleurs. On peut aussi lui reprocher des freins tellement puissants qu’ils en deviennent abrupts, et une sonorité mécanique un peu brouillonne. Avec le délicieux boom-boom de leur moteur refroidi par air, les vieilles Monster chantaient bien mieux. On note également que sur certains modes, en pleine accélération, le travail des aides électroniques pourrait être raffiné. Finalement, sans son cadre en treillis, la Monster affiche maintenant une ligne un peu trop générique.

Conclusion

PHOTO GIOVANNI DE SANDRE, FOURNIE PAR DUCATI La transformation de la Monster 2021 devrait satisfaire les adeptes de la marque italienne.

Qu’il soit question de 2, 3 ou 4 roues, les constructeurs risquent gros lorsqu’ils décident de complètement chambouler une formule établie et populaire. Pourtant, inévitablement, ce moment arrivera. La transformation de la Monster en 2021 représente parfaitement ce type de situation. Heureusement pour Ducati, sa clientèle s’avère aussi avide de hautes performances qu’elle se montre attachée au prestige de la marque italienne. Il s’agit donc de motocyclistes généralement ouverts à ce genre de mutation, du moins si elle est réalisée de manière convaincante et que le résultat continue d’offrir un quelque chose d’unique au chapitre de la conception. Dans ce cas, les « Ducatisti » devraient approuver.