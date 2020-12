PHOTO FOURNIE PAR DODGE

Dodge Grand Caravan – La Dodge Grand Caravan n’est plus, vive la Chrysler Grand Caravan ! À peine retouchée depuis sa refonte de 2009, la Grand Caravan était l’un des plus vieux modèles sur le marché, mais maintenait un bon volume de ventes. FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a donc décidé pour 2021 de faire migrer le modèle dans le giron de Chrysler, une exclusivité canadienne qui n’est nulle autre qu’une Pacifica plus abordable, mais plus chère que celle qu’elle remplace.