Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Une décision à prendre rapidement

Nous avons acheté un Mercedes B200 turbo 2011 en 2015. En fait, c’était la voiture de ma conjointe. Elle l’aime beaucoup. Par contre, nous avons mis beaucoup d’argent sur le véhicule depuis son acquisition. [...] Cette semaine, nous l’avons emmené au concessionnaire pour l’entretien B. Ils nous annoncent d’autres réparations totalisant cette fois 3300 $. Nous nous sommes donc résignés à le changer. [...] Ma conjointe a des besoins très restreints pour ses déplacements, son travail se trouve à moins de 4 km de la maison et elle fait des courses le week-end. Elle veut quand même pouvoir se déplacer facilement et parfois sur de plus longues distances (entre 35 et 50 km). Le concessionnaire nous a proposé une Smart Electric 2018. Le prix nous semble intéressant : prix de départ de 15 600 $ avec 40 000 km au compteur. Par contre, on ne connaît rien aux véhicules électriques. L’autonomie semble être autour de 120-130 km. [...] À quoi devrait-on s’attendre ? Est-ce une voiture qui ne nous amènera que des soucis ? Les déplacements de ma conjointe vont être surtout en ville, mais elle aimerait circuler aussi sur l’autoroute. On nous propose des B250 d’occasion, mais nous sommes un peu craintifs. Avez-vous d’autres suggestions ? Ma conjointe est intéressée par un véhicule électrique, mais elle veut avoir une certaine autonomie. [...] — Hugues et Sandra

Le choix d’un véhicule électrique est ici parfaitement sensé. Dans le meilleur des mondes, vous avez la possibilité de faire installer une borne de recharge à votre résidence. Considérant l’usage (parcours autoroutier, par exemple), la nature du véhicule (une propulsion) et son absence du paysage automobile canadien (la marque a cessé ses activités sur notre territoire), la Smart ne représente pas un choix très éclairé. Pas plus qu’une B250 d’occasion. Vous pourriez cependant vous tourner vers des véhicules (occasion ou neuf) comme l’e-Golf de Volkswagen, la Leaf de Nissan, l’Ioniq de Hyundai, la Soul de Kia ou encore la Bolt de Chevrolet. Puisque vous avez sans doute aimé votre Classe B pour sa polyvalence, la Soul EV et la Bolt devraient figurer en tête de liste.

Une taille en dessous

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Prius

Je veux changer ma superbe Subaru Outback 2011 pour un véhicule plus petit et plus écologique, tout en gardant le confort, la sécurité et le plaisir de la conduite. J’ai visité plusieurs concessionnaires et me voilà entre deux choix : Honda offre la HR-V qui me plaît de prime abord et, ce matin, j’ai essayé la Prius AWD-e dont j’ai aimé la conduite. Les deux voitures sont dans la même gamme de prix, mais proposent des attraits différents, dont l’aspect écologique bien tentant avec la voiture de Toyota malgré sa faible visibilité arrière. Je roule peu, mais j’aime toujours conduire. — Louise, de Québec

La polyvalence de la HR-V est sans contredit son point fort, mais elle ne figure pas parmi vos critères. La Prius AWD-e correspond davantage à vos attentes tout en se révélant plus écologique. Vous pourriez également considérer un véhicule comme l’Insight chez Honda (une berline hybride) ou encore la Subaru Crosstrek Hybrid à prise rechargeable (plus coûteuse cependant).

Pas le temps d’attendre

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo XC40 Recharge

La location de mon véhicule actuel prendra fin en mai 2021. Avec une famille qui s’agrandit, je suis à la recherche d’un véhicule spacieux, mais en version électrique ou hybride rechargeable. Le Toyota RAV4 Prime aurait été parfait, mais la liste d’attente est trop longue. Avez-vous d’autres suggestions ? — Stéphane C.

Nous vous invitons à consulter notre banc d’essai de cette semaine sur la Ford Mustang Mach-E et ses rivales, dont la Volvo XC40 Recharge. Malheureusement, la Volkswagen ID.4 ou encore la Nissan Aryia ne seront pas visibles dans les concessions avant l’échéance de votre bail de location. Du côté des hybrides rechargeables, Mitsubishi promet le printemps prochain une version améliorée (lire avec plus d’autonomie) de son actuel Outlander PHEV.