Une meilleure option ?

Q : Comme véhicule d’occasion, que pensez-vous de la Volkswagen Golf Sportwagen 4Motion ? Je regarde quelques modèles 2019 qui ont autour de 35 000 km au compteur – donc toujours sous garantie – à des prix aux alentours de 21 500 $. Ça me semble une meilleure option qu’une Alltrack 2019 pour 28 500 $, non ? — Louis

R : Vous avez parfaitement raison. Pour le prix et le rendement, le Sportwagon s’avère une meilleure affaire que l’Alltrack. Ce dernier ne propose, en dehors d’une garde au sol légèrement plus élevée et de quelques babioles, aucun avantage. Pour revenir au Sportwagon, celui-ci est un excellent choix considérant que ce modèle a été largement éprouvé.

Une étoile contre des anneaux

PHOTO FOURNIE PAR AUDI La Audi A4 Allroad

Q : J’ai une Mercedes E350 berline 2011 V6 (165 000 km au compteur), 4Matic et très bien entretenue. Cela dit, je devrai refaire la suspension avant d’ici quelques mois (ressorts et amortisseurs) au coût de 2700 $ (garagiste spécialisé très fiable depuis des années). À venir aussi : huile de la transmission et quatre pneus d’été l’an prochain. Je roule peu actuellement – 16 000 km/année (50-50 ville-route) –, mais dans moins de deux ans, je déménagerai en Estrie. J’hésite à faire ces travaux, car j’aimerais changer d’ici là pour une Audi A4 Allroad ou bien une A5 Sportback d’occasion. J’aimerais plus de flexibilité dans le coffre. La fiabilité, la sécurité et le confort sont des qualités recherchées. — Pierre C.

R : À l’heure actuelle, la valeur de votre Mercedes est de plus ou moins 12 000 $. Les réparations nécessaires (environ 4000 $ au total) n’augmenteront pas sa valeur, et permettront seulement de la vendre plus facilement. Pourquoi ne pas la revendre telle quelle maintenant ? Parmi vos choix, l’Audi A4 Allroad apparaît comme étant le meilleur selon vos critères et vous offrira surtout une plus grande polyvalence que l’A5 Sportback.

Une économie à court terme

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’essence super sans plomb est souvent recommandée dans les véhicules plus sophistiqués.

Q : Je viens de faire l’acquisition d’une Audi 6 Progressiv 3.0 2017 et le concessionnaire m’a dit que je dois utiliser de l’essence super sans plomb. J’aimerais savoir s’il est impératif d’utiliser du super ou si l’essence sans plomb ordinaire ferait tout aussi bien l’affaire. — Edouard G.

R : Votre concessionnaire a raison, l’essence Super est recommandée pour ce véhicule. Vous pouvez réaliser des économies aujourd’hui en optant pour de l’essence ordinaire, mais il y aura un prix à payer qui se traduira par une perte de performances (pas toujours apparente, j’en conviens), mais surtout des frais d’entretien et de réparations plus élevés à moyen ou long terme.

Problème de démarrage

PHOTO FOURNIE PAR USAREMOTE Exemple d'une télécommande de démarrage à distance

Q : Quand j'utilise la télécommande de démarrage à distance, la voiture démarre, mais elle s'arrête tout de suite et affiche la clé au tableau de bord. Où est le problème ? — E. Zaoui

R : Cela ressemble étrangement à une mauvaise installation de votre fournisseur du démarreur à distance. Un cas fréquemment rencontré en raison de la qualité très inégale des ateliers offrant ce dispositif.