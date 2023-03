Sept théâtres de la métropole ont décidé d’ouvrir leur scène respective pour présenter le spectacle-fleuve La traversée du siècle, imaginé par Alice Ronfard et articulé autour de l’œuvre de Michel Tremblay.

Pendant trois années, la metteure en scène Alice Ronfard, aidée pendant un temps par le défunt André Brassard, a parcouru les pièces et les romans de celui qu’elle surnomme « le Balzac québécois ». Elle en a tiré la matière première d’une colossale lecture-spectacle d’une douzaine d’heures (entractes inclus), qui a été présentée une fois seulement en août 2022 à l’Espace Libre.

Pour la saison 2023-2024, sept théâtres montréalais ont décidé d’ajouter une représentation complète de La traversée du siècle à leur programmation : l’Espace Libre, le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, Duceppe, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM), le Théâtre de Quat’Sous, La Licorne et le Théâtre du Rideau Vert.

Jamais dans l’histoire un projet n’a fédéré autant d’institutions théâtrales à Montréal.

Plus d’une vingtaine d’interprètes partageront la scène pour les sept représentations à venir, dont Emmanuel Schwartz, Céline Bonnier, Violette Chauveau, Dany Boudreault, Rachel Graton et Marie-Hélène Thibault.

Pour Alice Ronfard, ces représentations sont l’aboutissement d’un travail amorcé en 2019. « Ce travail m’a permis de renouer avec André Brassard, avec qui je faisais des rencontres informelles sur ce projet. J’ai relu les romans de Michel Tremblay et je suis devenue folle ! Il y avait des Post-it partout chez moi ! Au départ, je ne pensais même pas que le projet était faisable sur scène ! », explique la metteure en scène lors d’une conférence de presse.

L’avenir lui prouvera qu’elle avait tort. La traversée du siècle a été mise en lecture une première fois à l’Espace Libre puis a été transformée en balado (disponible sur la plateforme OHdio de Radio-Canada). Cette œuvre titanesque va maintenant réaliser une « traversée des théâtres de la ville » et même être publiée à la fin de l’été par les éditions Leméac.

Avec beaucoup d’émotion, Alice Ronfard s’est rappelé le jour où André Brassard lui a annoncé qu’il n’avait plus les forces pour continuer le projet. « Il m’a dit : “Je dépose en toi ce projet.” J’ai senti toute la responsabilité qui m’incombait de transmettre l’œuvre de ce grand auteur qu’est Tremblay, mais aussi de transmettre le travail de Brassard. Ce dernier m’a légué quelque chose que je lègue à mon tour aux directeurs de théâtre. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Aidée par le défunt metteur en scène André Brassard, Alice Ronfard a travaillé pendant trois ans sur l’élaboration du spectacle.

La valeur de ce projet n’est pas dans la mise en scène. Elle est dans la parole, dans le texte, dans notre désir de dire ces mots importants. Tremblay, c’est notre mythologie… La metteure en scène Alice Ronfard

Pour Alex Bergeron, qui a agi à titre de conseiller dramaturgique sur le projet et y participe aussi comme interprète, le mot « mythologie » est tout à fait approprié lorsqu’on évoque les personnages de Tremblay. « Lorsque je lis du Tremblay, j’ai l’impression de me faire raconter mon histoire, celle de mes grands-parents, de mes parents. Tremblay, c’est mon héritage. Il parle de l’émancipation de la société en entier, notamment celle des femmes, des homosexuels. Il aborde le poids de la religion sur un peuple. »

Le comédien Roger La Rue, qui sera aussi sur scène, ajoute : « C’est en lisant Tremblay que j’ai eu envie de faire du théâtre. Brassard disait qu’il recevait des nouvelles de la famille chaque fois que Tremblay lui remettait un nouveau roman, une nouvelle pièce. C’est tellement vrai ! Et La traversée du siècle est un happening qui ne ressemble à rien de ce qu’on connaît. Lorsque Alice a parlé de la traversée de la ville que va vivre cette pièce, j’en ai eu des frissons. »

Sylvain Bélanger, directeur artistique et général du Théâtre d’Aujourd’hui, a assisté à la représentation d’août 2022. « Je n’ai jamais vécu rien de tel. Douze heures de théâtre… C’était beau et athlétique. Cette journée-là, j’ai compris que je connaissais Tremblay, mais en petits morceaux. Le texte d’Alice va permettre de nouer plusieurs attaches avec les jeunes générations. »

Pour Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du TNM, la décision de présenter la pièce est d’abord et avant tout une décision émotive. « J’ai un attachement à ces trois personnes que sont Michel, Alice et André. Il faut que cette œuvre rencontre le public. C’est un évènement unique, d’autant plus que le texte est défendu par des acteurs et des actrices formidables ! »

Les représentations de La traversée du siècle vont s’échelonner du 26 août 2023 au 29 juin 2024, selon les salles. Les billets seront toutefois mis en vente le même jour, soit le 14 avril prochain. Le prix sera le même partout : 90 $ (incluant taxes et frais de service).