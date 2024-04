Ricardo Larrivée sur le plateau de Deux hommes en or et Rosalie

Ricardo Larrivée s’apprête à relever un nouveau défi. Le chef et homme d’affaires coanimera la prochaine saison de l’émission Deux hommes en or et Rosalie sur les ondes de Télé-Québec.

Figure incontournable de la cuisine et de la télévision au Québec, Ricardo Larrivée jouera pour la première fois le rôle d’interviewer. « Je suis emballé de relever ce nouveau défi qui m’amène ailleurs et qui, en même temps, est très près de ce que je suis lorsque je ne cuisine pas à la télé. Je comblerai ma soif d’apprendre et j’espère pouvoir faire ma petite part pour qu’on évolue collectivement vers une société plus saine », affirme le nouvel homme en or, dans un communiqué.

Ricardo Larrivée pilotera la 12e saison de l’émission aux côtés de Jean-Philippe Wauthier et de Rosalie Bonenfant. Aucune date de diffusion n’a pour le moment été annoncée.

De son côté, le précédent coanimateur Patrick Lagacé demeurera producteur associé de l’émission.