Le docu de la semaine : Les minutes du sexe Des petites vites sur le sexe

Porno omniprésente, éducation sexuelle défaillante, il ne manque pas d’espace pour parler de sexe avec authenticité. Savoir média l’a bien compris et a confectionné une série de capsules informatives et divertissantes qui posent des questions parfois surprenantes. On a tous quelque chose à apprendre de ses Minutes du sexe.