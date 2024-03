Les élus municipaux prennent au quotidien les décisions qui touchent le plus directement la majorité des citoyens. La série Mairies : nouvelle génération suit les premiers magistrats de cinq grandes et petites villes de la province, levant le voile sur leurs ambitions et leurs défis alors qu’ils traversent leur premier mandat.

Beaucoup de jeunes maires ont été élus pour la première fois lors des élections municipales de 2021. La motivation qu’ils affichent à la caméra d’Annabelle Lavoie est inversement proportionnelle au taux de participation : seuls 38 % des électeurs se sont donné la peine d’aller voter pour choisir ceux qui allaient façonner la vie quotidienne de leurs communautés.

Apporter une contribution

Les maires dirigent les équipes mandatées pour trancher entre ce que veulent les citoyens et ce dont ils ont réellement besoin, résume à peu près dans ces mots celui de Saint-Lin–Laurentides, Mathieu Maisonneuve. Avec Évelyne Beaudin (Sherbrooke), Nathalie-Ann Pelchat (Senneterre), Michaël Pilote (Baie-Saint-Paul) et Bruno Marchand (Québec), il fait partie des élus qui participent à Mairies : nouvelle génération.

IMAGE TIRÉE DE LA SÉRIE Élue en 2021, Évelyne Beaudin est la première mairesse de l’histoire de la Ville de Sherbrooke.

La série diffusée à Savoir Média n’est pas une téléréalité, mais elle parle de la réalité. Elle suit littéralement les maires et, au fil de ses huit épisodes, parle autant d’idéalisme politique que du choc du concret. L’émission montre en long et en large comment les administrations municipales en mènent large, justement : de la gestion des déchets à la culture en passant par la sécurité, le logement, la voirie, l’environnement et les transports en commun, les élus locaux traitent tout ce qui touche directement les citoyens.

Le trait commun de ces femmes et de ces hommes ? Ils souhaitent ardemment apporter leur contribution à leur communauté et croient qu’ils peuvent changer les choses. Un maire est une personne qui « ne pense pas au je, mais qui pense au nous », dit en substance le maire de Québec, Bruno Marchand.

Énorme pression

C’est aussi une personne qui a la couenne dure.

Mairies : nouvelle génération ne fait qu’effleurer le sujet, mais la tâche des élus municipaux est de plus en plus difficile. Les habitués de l’émission Infoman savent que les dérapages sont fréquents au cours des séances des conseils municipaux.

L’actualité rappelle régulièrement l’énorme pression qui peut découler de cette fonction : des maires ont été intimidés, harcelés même par des citoyens en colère et le climat est parfois délétère au point où des élus démissionnent en groupe ou en série dans certaines municipalités.

En montrant la réalité des élus municipaux, Mairies : nouvelle génération espère sans doute faire œuvre utile et mieux faire comprendre la complexité de leur tâche. Les jeunes maires présentés dans la série d’Annabelle Lavoie se disent d’ailleurs soucieux de garder le contact avec leurs concitoyens et de contribuer à l’apaisement des tensions. « On a tous un rôle à jouer [sur ce plan-là] », estime d’ailleurs Bruno Marchand, qui se démarque par son approche ambitieuse et son discours sans faux-semblant.

À une époque où bien des débats politiques sont extrêmement clivés, cette manière plus directe est nécessaire, estime Philippe Dubois, professeur à l’École nationale d’administration publique. « La franchise est à mon sens l’une des dernières cartes que la scène politique a pour justifier sa pertinence auprès des gens qui la remettent en cause », dit-il. Dire les choses sans faire de détour ne fait pas forcément gagner des votes, reconnaît-il, mais permet peut-être de gagner le respect de ses adversaires.

Les lundis, 20 h 30, à Savoir Média

