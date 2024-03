La scénariste Francesca Gauthier et la comédienne Camille Felton au salon de quilles où a été filmée la websérie Belle-mère

Dans la fiction, la belle-mère a « tout le temps le rôle de la méchante qui vient briser la famille ou le couple », observe la scénariste Francesca Gauthier. Fatiguée de cette image, elle a voulu faire des beaux-parents « les superhéros, pour une fois ».

Lorsqu’elle avait 25 ans, Francesca Gauthier est tombée amoureuse d’un homme de 12 ans son aîné... et est du même coup devenue belle-mère.

Son histoire est la source d’inspiration de la websérie Belle-mère, offerte depuis quelques semaines sur l’Extra de Tou.tv, qu’elle a coscénarisée avec l’amoureux en question, Julien Pelletier, et la comédienne Marie-Soleil Dion.

Ainsi est né le personnage de Frédérique, Fredou, interprété par Camille Felton, qui fêtera d’ailleurs son 25e anniversaire cette année.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le temps d’une séance photo, Camille Felton et Francesca Gauthier ont lancé quelques boules de quilles comme les personnages de Belle-mère.

Dans chaque épisode de cette comédie rafraîchissante, Fred rejoint dans un salon de quilles Christophe (Sacha Charles) et Geneviève (Myriam Fournier), deux autres beaux-parents, pour discuter des hauts et des bas de ce rôle parfois ingrat et pour se défouler en faisant quelques lancers. Pourquoi ce lieu ? Dès les premières minutes de la série, le trio se fait expulser d’un groupe de soutien pour les beaux-parents.

Entre réalité et fiction

Comment Camille Felton décrirait-elle son personnage ? « C’est une femme très dégourdie, un rayon de soleil. Elle entreprend beaucoup de projets. Par contre, parfois, elle se fait prendre à son propre jeu, car elle s’en met beaucoup sur les épaules. [...] Elle veut que les gens qu’elle aime soient heureux. »

« Fred peut être très intense aussi », poursuit la comédienne qui admet partager ce trait de personnalité avec son personnage.

Pour célébrer le 4e anniversaire de son beau-fils Arnaud (Luka Ruel-Watt), Fred se lance, par exemple, dans la préparation d’une fête qu’elle souhaite grandiose. Son intensité est également manifeste lorsqu’elle emménage chez son amoureux Jules (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques) et qu’il est hors de question de conserver son sofa « qui a l’air d’avoir vécu la Seconde Guerre mondiale ». Deux exemples tirés de la vraie vie de Francesca Gauthier, admet la scénariste en décrivant avec un certain dégoût le fameux « vieux divan en cuir brun ».

Cependant, tout le scénario ne découle pas de la réalité. Lorsqu’elle a rencontré son beau-fils Jacob, qui a aujourd’hui 8 ans, il n’était qu’un bébé, contrairement au personnage du petit Arnaud, âgé de 4 ans.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Francesca Gauthier

« On a un peu démonisé l’ex [interprétée par Catherine Chabot]. On en a fait un personnage qu’on aime haïr. C’est sûr que dans la vraie vie, c’est plus nuancé que ça », poursuit la scénariste.

Francesca Gauthier n’a pas non plus fréquenté de groupe de soutien pour l’aider dans son nouveau rôle de belle-mère. « J’aurais vraiment aimé ça, par contre. [...] J’aurais voulu trouver ce soutien-là. Trouver des gens qui me ressemblent, parce qu’autour de moi, je n’en ai pas, de beaux-parents. »

« Au début, la réalité, c’est que c’est difficile », poursuit-elle. Peu importe l’âge de l’enfant, il n’est pas toujours simple d’établir un lien avec lui. Dans la websérie, on le constate à travers le personnage de Geneviève, nouvellement installée chez son conjoint, qui peine à gagner le cœur de sa belle-fille Rosa (Kiara Gaudin). La fillette de 8 ans lui en fait d’ailleurs voir de toutes les couleurs, notamment lorsqu’elle balance par la fenêtre le contenu des boîtes de déménagement.

Une place pour les beaux-parents

Malgré les accrocs qui surviennent inévitablement – comme dans n’importe quelle famille –, la série montre aussi tout l’amour que les beaux-parents portent à leurs beaux-enfants. « C’est plus fort qu’elle. Elle finit par s’attacher à ce petit humain qu’elle voit au quotidien », résume Camille Felton, au sujet de la relation entre Fred et Arnaud.

Dans la province, environ 16 % des familles sont recomposées, selon les données de 2021 de l’Institut de la statistique du Québec. Quel message l’équipe de Belle-mère souhaitait-elle mettre de l’avant à travers la websérie ? Francesca Gauthier aimerait qu’on fasse « une vraie place » aux beaux-parents. « Eux, ils ne demandent rien de plus, dans le fond. Ça va aider la dynamique familiale, même pour le parent biologique qui n’est pas avec son enfant une semaine sur deux. [...] Nous, on cherche notre place, mais il faut que les gens nous laissent cette place-là aussi. Je pense qu’un beau-parent, c’est juste un bel allié dans une famille », fait valoir la scénariste.

