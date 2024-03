À moins de trois mois de la sortie de la deuxième saison de House of the Dragon, HBO a diffusé jeudi non pas une, mais deux bandes-annonces pour donner un avant-goût de ce qui attend les téléspectateurs.

La première bande-annonce se concentre sur la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), le prince Daemon (Matt Smith), et la seconde, sur Alicent Hightower (Olivia Cooke), son père Otto (Rhys Ifans) et ses enfants, le roi Aegon (Tom Glynn-Carney) et le prince Aemond (Ewan Mitchell).

Bref, sur chacun des deux camps qui promettent de s’affronter lors de cette deuxième saison, dont la sortie est prévue le 16 juin. Au programme : violence, vengeance et dragons.

Le récit de House of the Dragon – La maison du dragon, en français – se déroule 200 ans avant les évènements de Game of Thrones et s’intéresse à la dynastie Targaryen, les ancêtres du personnage Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). La première saison de House of the Dragon suivait la princesse Rhaenyra Targaryen dans son combat pour être nommée héritière du roi Viserys I (Patty Considine).