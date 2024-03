(Montréal) Sophie Morasse est nommée directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, et entre en fonctions immédiatement.

La Presse Canadienne

Déjà directrice générale intérimaire depuis octobre 2023, elle avait été première directrice du secteur culture, variétés et société depuis 2016, assumant aussi la responsabilité des productions originales destinées à ICI ARTV et ICI EXPLORA depuis 2020.

Dany Meloul, vice-présidente principale de Radio-Canada, a fait l’annonce de la nomination, mercredi, disant qu’elle avait été confirmée à l’issue d’un processus exhaustif de sélection mené par une firme externe.

Mme Meloul a accédé elle-même plus tôt cette année à la vice-présidence principale des Services français du diffuseur public, à la suite du départ de Michel Bissonnette. Elle occupait les fonctions de directrice générale depuis octobre 2019.

Mme Meloul a fait valoir que Sophie Morasse s’est distinguée « par sa capacité de susciter des projets originaux et novateurs », et qu’« on lui doit entre autres d’avoir maintenu les plateaux de productions ouverts pendant la pandémie et de nombreux rendez-vous à succès ».

Le communiqué indique que Sophie Morasse possède 30 ans d’expérience dans le secteur de la production télévisuelle, et qu’elle a été réalisatrice et productrice avant de s’engager auprès des diffuseurs publics, Télé-Québec en 2014, puis Radio-Canada.

« Je compte pleinement faire en sorte que le diffuseur public continue de remplir son rôle auprès des francophones de partout au Canada et je suis persuadée qu’avec le dévouement et l’engagement des équipes qui m’accompagnent, nous y parviendrons », a affirmé Sophie Morasse dans le communiqué.