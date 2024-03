L’acteur Marc-André Grondin assumera un nouveau rôle, celui d’intervieweur dans une émission de divertissement.

La Presse Canadienne

Grondin sera à la barre de l’adaptation québécoise de la série américaine Hot Ones, où des invités répondent aux questions de l’animateur en mangeant des ailes de poulet de plus en plus épicées.

Les dix épisodes de trente minutes seront diffusés sur la plateforme de Vidéotron, Vrai.

Les tournages doivent commencer en avril.