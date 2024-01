Groupe TVA continue de revoir la vocation de ses chaînes. Après Yoopa, qui a été remplacée par QUB radio la semaine dernière, c’est Moi et Cie qui se métamorphosera, a annoncé l’entreprise mercredi, dans un communiqué.

Dès le 9 avril, les téléspectateurs pourront syntoniser Témoin, « la destination 100 % crimes et scandales », peut-on lire dans le document.

Docuréalités, documentaires, séries et films portant sur les forces policières, le milieu judiciaire et les criminels composeront la programmation.

Des émissions sur ce thème ont déjà été diffusées sur Moi et Cie dans les dernières années, dont C’est arrivé près de chez vous.

« La chaîne sera encore plus complice avec le téléspectateur, qui prendra plaisir à décortiquer les scandales et les crimes abordés et déclinés sous tous ses angles », a indiqué Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA, dans le communiqué.