La populaire série américaine The Office sera reprise pour la première fois de son histoire avec une distribution à prédominance féminine, a annoncé la plateforme Prime Video Australia.

Daniel Birru La Presse

Avec des acteurs et actrices australiens, la nouvelle version de la comédie créée par Ricky Gervais en Angleterre mettra en vedette la comédienne Felicity Ward, connue pour avoir fait du stand-up et entre autres joué dans Spicks and Specks, de même que dans The Ronnie Johns Half Hour sur la chaîne américaine ABC.

Dans la nouvelle mouture de The Office, le public suivra Hannah Howard, qui prendra la chaise de directrice chez Finley Craddick, une entreprise d’emballage, où elle devra tenter de convaincre son équipe de rester malgré une fermeture imminente annoncée par la haute direction.

La série sera produite et diffusée sur Prime Video. Elle sera accessible au public dès 2024.

La directrice adjointe au développement chez Prime Video Australia, Sarah Christie, a parlé d’un véritable honneur de pouvoir continuer l’héritage de la populaire série à l’international. « Nous sommes ravis de pouvoir amener une des plus grandes comédies cultes aux clients de Prime Video en Australie et autour du monde », a-t-elle dit, selon le média hollywoodien Deadline.

Sur les treize adaptations à l’international qui ont été réalisées de la série à succès, il s’agit de la première à contenir plusieurs personnages principaux féminins. Une série avait par ailleurs été produite au Québec sur les ondes de Bell ExpressVu de 2006 à 2007, créée par Anne-Marie Losique et avec Antoine Vézina dans le rôle-titre.

Au Canada, Crave diffuse actuellement en reprise la version américaine de la série.