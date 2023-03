(New York) L’acteur américain Lance Reddick, spécialisé dans les figures d’autorité intenses, glaciales et parfois sinistres à la télévision et au cinéma, notamment dans The Wire, Fringe et la franchise John Wick, s’est éteint. Il avait 60 ans.

Mark Kennedy Associated Press

Il est décédé « subitement » vendredi matin, a indiqué dans un communiqué son agente, Mia Hansen, attribuant sa mort à des causes naturelles. Son décès avait été signalé pour la première fois par le site Web de célébrités TMZ.com.

Souvent habillé d’un costume impeccable au cours de sa carrière, Lance Reddick a joué les grands taciturnes et les hommes élégants. Il était surtout connu pour son interprétation du lieutenant Cedric Daniels dans la série à succès The Wire (HBO).

Reddick a également joué l’agent spécial Phillip Broyles dans la série « Fringe », l’élégant Matthew Abaddon dans Lost et le concierge polyvalent de l’hôtel Continental Charon dans les films John Wick — dont le quatrième, qui doit sortir plus tard ce mois-ci.

Il a aussi été pendant sept ans de la distribution de la série « Bosch ».

Né et élevé à Baltimore, il avait étudié à l’école d’art dramatique de l’Université de Yale. C’est lors de la quatrième saison de la télésérie Oz, où il jouait un officier d’infiltration, que Reddick a fait une véritable percée.

« Je n’ai jamais été intéressé par la télévision : je l’ai toujours vu comme un moyen d’arriver à mes fins. Comme tant d’acteurs, je n’étais intéressé que par le théâtre et le cinéma. Mais Oz a changé la télévision. C’était le début du règne de HBO sur des trucs de qualité, avant-gardistes et artistiques. Des choses qui rappellent le grand cinéma des années 1960 et 1970 », disait-il à l’Associated Press en 2011.

« Je suis un artiste dans l’âme. Je sens que je suis très bon dans ce que je fais. Quand je suis allé à l’école d’art dramatique, je savais que j’étais au moins aussi talentueux que les autres étudiants, mais parce que j’étais un homme noir et que je n’étais pas beau, je savais que je devrais travailler d’arrache-pied pour être le meilleur et être remarqué », déclarait-il au Los Angeles Times en 2009.

Lance Reddick laisse dans le deuil sa femme, Stephanie Reddick, et ses enfants, Yvonne Nicole Reddick et Christopher Reddick.

Wendell Pierce, sa covedette dans The Wire, lui a rendu hommage sur Twitter vendredi. « Un homme d’une grande force et d’une grande grâce. Aussi talentueux comme musicien que comme acteur. Le summum de la classe. »