(Paris) Résurrection hollywoodienne au milieu des oliviers : Brad Pitt a restauré les studios Miraval dans le sud de la France, là où Pink Floyd a bâti une partie de The Wall, lieu tombé aux oubliettes dans les années 2000.

Philippe GRELARD Agence France-Presse

Ces dernières années, le nom de Miraval revenait surtout dans les magazines à potin comme le domaine de 500 hectares, dont 50 hectares de vignes, acquis en 2008 par l’interprète de « Seven », alors en couple avec une autre mégastar, Angelina Jolie. Depuis : un divorce fracassant et des disputes autour du vignoble.

Mais les fans de musique savent aussi que ce petit paradis sur terre, entre oliviers, vignes et cyprès, recelait les vestiges de studios d’enregistrement iconiques, où résonnèrent les voix et instruments de Pink Floyd, d’AC/DC ou de The Cure. Avant d’être laissés à l’abandon pendant près de 20 ans.

Puis, fin 2021, la renaissance des studios s’annonce pour l’été 2022 sur Instagram, avec Brad Pitt, bob sur la tête à côté de Damien Quintard, sorcier du son français inconnu du grand public.

« Un jour, je reçois un message de Brad Pitt qui veut me voir la semaine suivante. Je pensais que c’était une blague », rembobine ce dernier par visioconférence pour l’AFP.

La rencontre a bien lieu. « Je ne savais pas que c’était au sujet des studios Miraval, c’était une surprise totale quand Brad m’a sorti le dossier en me demandant ce que je pourrais en faire », poursuit le trentenaire. La vedette de cinéma a entendu parler de cet ingénieur du son/producteur à l’occasion de l’habillage sonore de la réouverture du MoMA (Museum of Modern Art) à New York en 2019.

« Sanctuaire »

« Il y a toujours eu des projets pour restaurer le studio, qui a une grande histoire et donc nous attendions de pouvoir faire quelque chose de spécial », a confié Brad Pitt, guitariste amateur à ses heures, à Billboard, média musical américain.

Et que d’histoires. « On a fini dans la tour remplie de microphones, qui enregistraient des feux d’artifice lancés en direction de la tour pour obtenir l’effet (d’un) merveilleux final symphonique… Il est bien possible que nous ayons bu beaucoup de vin ce soir-là », témoignait l’ex-leader de Yes, Jon Anderson, passé à Miraval dans les années 1980.

Souvenir consigné dans un livre d’or dédié à Patrice Quef, ingénieur du son du lieu, et déniché par Manuel Jacquinet, auteur de Studios de légende, secrets et histoires de nos Abbey Road français.

Sacré défi en tout cas pour Damien Quintard : remodeler ces studios mythiques, soit « changer, tout en conservant l’âme, honorer le passé et avancer vers le futur », comme il le décrit.

Le Français, associé en coentreprise à Brad Pitt, s’est d’abord attaché au « côté sanctuaire du lieu créé par Jacques Loussier (1977) et auquel tient Brad ».

« Emouvant »

Et c’est la chanteuse Sade, déjà venue par le passé enregistrer dans ces murs, qui a étrenné la seconde vie sonore de Miraval.

« D’une part, c’était très émouvant, commence Damien Quintard. Et comme Brad dit, pour les studios, Sade, première artiste accueillie, c’est “Royalty” ». Terme à comprendre ici comme un sceau de noblesse apposé sur les lieux par cette artiste élégante.

French 79, figure française de l’électro, a salué récemment sur ses réseaux « un lieu magique », où il a pu travailler pour son album « sur les mêmes machines que Pink Floyd, The Cure ou AC/DC ». Il y a aussi du dernier cri, comme cette salle de contrôle au design évoquant le vaisseau de 2001 l’Odyssée de l’espace. Le tout baigné dans une lumière aux teintes des fins d’après-midi enveloppantes du sud-est de la France.

Qu’est-ce que ça fait d’avoir les clés d’un tel lieu ? « Il n’y a aucun sentiment d’accomplissement, commente Damien Quintard. Mon but, c’est que des créations magnifiques sortent d’ici. Juger du résultat se fera avec le temps, comme pour le vin ».