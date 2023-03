Tournage terminé pour l’ultime saison de Six degrés

C’était jour d’émotion vendredi dernier sur le plateau de tournage de la série Six degrés. Après trois saisons, les acteurs ont dit adieu à leurs colorés personnages de Léon, Ricardo, Florence et Doris.

En effet, les 32 jours de tournage de la troisième et ultime saison de la série écrite par Simon Boulerice se sont conclus vendredi au collège Notre-Dame de Montréal. Les 13 épisodes de 30 minutes, diffusés cet été sur TOU.TV Extra, permettront de suivre les hauts et les bas de Léon et de ses compagnons alors qu’ils terminent leurs études secondaires.

« Cette saison est celle de la maturité », lance l’auteur Simon Boulerice, qui interprète aussi le rôle d’Antoine, professeur de français récemment promu en 5e secondaire. « On retrouve les personnages trois mois après la fin des évènements de la deuxième saison. Léon est sur le point de publier son roman et il est tiraillé entre l’euphorie et le vertige de se faire critiquer. L’impact qu’aura son livre pourrait être douloureux. »

Noah Parker, qui interprète le rôle de Léon, handicapé visuel dont la vision est limitée à six degrés, ajoute : « Léon a toujours reçu beaucoup de félicitations dans sa vie, mais il ne peut pas toujours gagner. Il va aussi rencontrer de nouveaux personnages qui vont beaucoup le séduire… Quant au deuil de sa mère, il est passé à travers, mais il va consulter une psychologue, car il a encore des choses à démystifier sur lui-même. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Noah Parker dit avoir beaucoup grandi en personnifiant Léon.

L’amour n’est donc pas exclu pour le jeune homme un brin écorché par sa relation avec Florence. La série s’ouvre d’ailleurs avec une bonne nouvelle pour elle – alerte au divulgâcheur ! – : la jeune fille a enfin reçu la greffe de poumons qu’elle attendait.

« Elle doit se concentrer sur sa rémission, ce qui n’est pas facile pour elle qui mène toujours mille projets de front, explique son interprète, Marine Johnson. Florence et ses parents sont devenus voisins de la famille de Léon, ce qui est génial. Et elle est toujours avec Maggie. » On devine toutefois que la route sera cahoteuse pour les deux jeunes femmes.

Le personnage de Ricardo, interprété par Anthony Therrien, va aussi connaître une année riche en émotions avec la rencontre de son père biologique. Or, l’apparition de ce père jusque-là absent risque de chambouler la vie de toute la famille. Quant à Doris (Léanne Désilets), elle va mettre toute son énergie sur l’obtention de la Médaille du Gouverneur, tandis que Bélinda (Evelyne Laferrière) va délaisser les réseaux sociaux pour se tourner vers la balado.

Des rôles marquants qui se terminent

Les acteurs, jeunes et moins jeunes, ont dont accroché pour de bon les costumes de leurs personnages respectifs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pour Six degrés, Simon Boulerice portait le double chapeau d’auteur et d’interprète.

« Je vis un vrai deuil, mais c’est un deuil serein », explique Simon Boulerice, qui a aussi fait la semaine dernière ses adieux à l’émission Cette année-là, à laquelle il participait depuis cinq ans. « Ce sont deux projets déterminants dans ma carrière qui se terminent d’un coup. Six degrés a été mon premier projet solo. J’ai travaillé quatre ans à l’écriture de la série. Mais je suis heureux : tout se conclut comme je l’avais prévu au tout début, même si je suis passé par des chemins inattendus pour m’y rendre. »

La carrière de Noah Parker a aussi beaucoup évolué depuis que l’acteur de 24 ans a endossé pour la première fois le rôle de Léon. « Ce personnage a beaucoup marqué ma vie personnelle et professionnelle. Il m’a amené à me dépasser. C’était la première fois que j’interprétais une personne avec un handicap et je voulais le faire avec respect. J’ai vraiment grandi comme personne à travers mes années avec Léon. C’est une grosse étape de ma vie qui se termine. »

« La série a été une grande source de réconfort pour moi pendant la pandémie, estime de son côté Anthony Therrien. Le rôle de Ricardo m’a accompagné dans une période remplie de doutes et de peurs. Ça restera toujours un projet important dans notre cœur à tous. »

Répétition d’une scène de Six degrés PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’équipe technique se prépare pour l’ultime journée de tournage de Six degrés. On tournera notamment la première scène du 13 e et dernier épisode.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Contre toute attente, le personnage de Ricardo, interprété par Anthony Therrien, recevra une invitation pour le gala Méritas de son école.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Antoine, professeur de français interprété par Simon Boulerice, s’inquiète de la présence ou non de Léon au gala Méritas. C’est Florence (Marine Johnson) qui sera responsable de lui remettre l’invitation.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Bien sûr, le gala Méritas ne pouvait se tenir sans la présence de Doris Boulerice (rôle endossé par Léanne Désilets). 1 /4







Après cette ultime journée de tournage, les acteurs sont ainsi partis chacun de leur côté. Noah Parker va passer les deux prochains mois en Nouvelle-Zélande auprès de sa famille paternelle avant de tourner dans le premier long métrage du réalisateur Pier-Luc Latulippe à l’automne. Pour le reste, il se verrait bien écrire, voire réaliser dans un avenir pas trop éloigné.

Marine Johnson compte quant à elle s’offrir un été de congé à la fin des tournages de la série STAT (dans laquelle elle interprète Rosalie, la fille du psychiatre Philippe Dupéré). Et Anthony Therrien reprendra en avril son rôle de Dave pour la deuxième saison de la série Lac-Noir, dont le tournage se déroulera dans les Laurentides.