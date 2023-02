Radio-Canada et France Beaudoin préparent Les stagiaires, une série qui documentera le stage de formation d’aspirants journalistes.

La journaliste Marie-Maude Denis pilotera cette production de Pamplemousse Média, qui prendra l’antenne d’ICI RDI en septembre. L’animatrice d’Enquête remplira également les fonctions de « guide en chef », de « coach » et d’« amie » des candidats, qu’elle accompagnera durant l’aventure.

Lors d’un point de presse virtuel tenu mercredi, la productrice exécutive de l’émission, France Beaudoin, a indiqué qu’il s’agissait d’une série documentaire d’observation et non d’une téléréalité. « Il ne va pas y avoir de mise en danger. Notre but, ce n’est pas d’éliminer les stagiaires ; c’est d’optimiser leur potentiel. »

« Il n’y aura pas d’élimination, a réitéré Marie-Maude Denis. Il n’y aura pas de bain-tourbillon non plus. »

Réalisée par Louis Asselin (De garde 24/7, Nos élus), la série Les stagiaires sera éventuellement rediffusée sur ICI Télé. Des têtes d’affiche du service de l’information de Radio-Canada devraient y participer, mais aucun nom n’a été confirmé. En conférence Zoom, le nom d’Isabel Richer a été mentionné en guise d’exemple. La journaliste d’expérience pourrait montrer aux journalistes en herbe comment couvrir les nouvelles judiciaires.

Avec Les stagiaires, la directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, souhaite rétablir la confiance du public envers les médias. « On croit qu’on va permettre aux citoyens, aux téléspectateurs, de mieux comprendre les coulisses du métier de journaliste. »

« On travaillait depuis très longtemps à brasser des idées sur l’univers des médias, qui sont eux-mêmes brassés, alors qu’il faut plus que jamais distinguer le vrai du faux », a poursuivi France Beaudoin.

Il n’y a pas d’âge limite pour participer aux Stagiaires, qui accueille les candidatures de personnes de 18 ans et plus jusqu’au 1er mars. Un camp de présélection réunissant 24 candidats aura lieu en mars. Six d’entre eux seront ensuite choisis pour faire partie de l’aventure, qui sera tournée en mai et juin.

Marie-Maude Denis a signalé qu’elle était fière de participer au projet, qui formera « une relève qui croit encore au journalisme le plus objectif possible », et non au « journalisme militant et engagé ».

« Je veux intéresser une nouvelle génération sur l’information rigoureuse et factuelle », a déclaré l’animatrice.