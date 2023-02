La populaire émission de variétés Révolution accueille en ses rangs Mel Charlot, danseuse montréalaise qui a travaillé avec des vedettes comme Lizzo, Beyoncé, Kanye West, Busta Rhymes, Pharrell Williams, Mariah Carey, Cardi B et P. Diddy.

La danseuse, chorégraphe et directrice artistique prendra en effet la place de Larry et Laurent Bourgeois, alias les Twins, en tant que maître pour la cinquième saison de l’émission présentée à TVA. « Quand on m’a proposé de devenir maître à Révolution, j’ai immédiatement accepté, a dit d’emblée Mel Charlot dans un communiqué. Je suis vraiment fan de cette émission qui permet de découvrir des danseurs de différents styles, qui partagent une même passion. Je suis aussi très heureuse de revenir travailler au Québec. »

Formée en danse hip-hop et en danse commerciale, elle a notamment travaillé sur les chorégraphies d’émissions américaines comme The Masked Singer, Lip Sync Battle, So You Think You Can Dance, I Can See Your Voice, en plus de contribuer aux numéros présentés aux Chanteurs masqués, une autre populaire émission de TVA.

Par ailleurs, tous les danseurs et danseuses qui voudraient participer à Révolution peuvent s’inscrire aux auditions jusqu’au 20 février en visitant le www.revolutiontva.ca.