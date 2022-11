Six ans après s’être répandue comme une traînée de poudre, la saga des influenceuses québécoises arrêtées pour trafic de drogue en Australie s’apprête à refaire le tour du monde avec Sugar, un film des studios Amazon qui atterrit sur Prime Video vendredi.

Marc-André Lemieux La Presse

Les porte-parole du géant américain insistent, Sugar (en français, Le piège) n’est pas « fondé » sur l’épopée de Mélina Roberge et d’Isabelle Lagacé ; il s’agit plutôt d’une œuvre de fiction « inspirée » des tribulations des deux femmes, arrêtées à Sydney en 2016 pour avoir importé 95 kg de cocaïne, d’une valeur d’environ 30 millions de dollars. Les malheureuses, qui habitaient sur la Rive-Sud, avaient accepté de servir de mules à bord d’un luxueux bateau de croisière, en échange de photos pour alimenter leurs comptes Instagram et d’une somme d’argent.

Après avoir effectué un long séjour en prison, le tandem a récemment recouvré sa liberté.

Réalisé par Vic Sarin et produit par Sepia Films et Connect3 Media, Sugar reprend les grandes lignes du récit de Mélina Roberge et d’Isabelle Lagacé, rebaptisées Melanie et Chloe pour l’occasion.

Le long métrage nous plonge dans l’univers du tandem, un univers de réseaux sociaux dans lequel on prend en photo chaque moment digne d’intérêt, à condition que l’éclairage soit flatteur, évidemment.

La croisière s’amuse pendant une partie du thriller. Les fêtes arrosées se succèdent, les paysages paradisiaques défilent et, surtout, les « likes » rentrent à vitesse grand V. Mais lorsque le mirage s’estompe, le périple de rêve tourne au cauchemar.

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Jasmine Sky Sarin (Melanie) et Katherine McNamara (Chloe) dans Sugar

En entrevue Zoom, la comédienne Jasmine Sky Sarin, qui campe Melanie dans Sugar, admet qu’elle n’avait jamais entendu parler du célèbre fait divers avant d’intégrer la distribution du film canado-mexicain. « C’est troublant comme affaire, commente-t-elle. Quand on m’a dit que c’était inspiré d’une histoire vraie, j’ai voulu en savoir plus tellement c’était insensé ! »

Possédant elle-même un compte Instagram qu’elle nourrit régulièrement de clichés hyper léchés, la comédienne de 23 ans et ex-youtubeuse connaissait la culture web dans laquelle les protagonistes baignaient avant d’amorcer le tournage du long métrage à Cancún, en novembre 2021.

« Jouer ce personnage, ça m’a fait réfléchir aux choix qu’on peut faire et ce qu’on fait en ligne. Je passais mon temps à publier sur Instagram. Je partageais tout ce que je faisais. Et j’accordais beaucoup d’importance à prendre de bonnes photos, à récolter des likes, etc. Ça m’a fait réaliser qu’au fond, tout ça n’a aucune importance. Ce n’est pas réel. C’est le message principal du film, je crois. »

PHOTO FOURNIE PAR PRIME VIDEO Scène de Sugar

Sugar met également en vedette Katherine McNamara (Shadowhunters) et Éric Bruneau. L’acteur québécois y tient le rôle du trafiquant montréalais qui tire les ficelles de l’opération clandestine.

Pas impliquées

Mélina Roberge et Isabelle Lagacé n’ont pas participé au développement de Sugar. Jointe au téléphone, la première souligne qu’elle n’a pas ressenti le besoin de transposer son expérience au petit écran, d’autant plus qu’elle livre son récit des évènements dans Sans filtre, une biographie qu’elle a écrite avec Claudia Berthiaume, une journaliste du Journal de Montréal.

« C’est mon histoire à moi, déclare Mélina Roberge. C’est la version aussi crue que j’ai été capable de raconter. Je n’avais pas envie de faire un film en plus. Parce que trop, c’est comme pas assez. Et j’essaie de regagner ma vie. »

La jeune femme de 28 ans ne sait pas encore si elle prendra le temps de regarder Sugar. Elle avoue toutefois avoir visionné sa bande-annonce, qu’elle qualifie de « très, très, très romancée ».

Ils ont ajouté beaucoup de détails qui n’ont jamais fait partie de l’histoire, et c’est libre à eux. Mais des fois, c’est frustrant un peu, parce que ceux qui vont regarder le film vont penser que c’est la vérité. Mélina Roberge

« Je n’ai pas une grande curiosité par rapport à cette histoire, parce que j’en ai tellement entendu parler, poursuit-elle. Je n’ai lu aucun article sur mon livre, parce que la plupart du temps, ce n’est pas des bons commentaires. Les gens ont une opinion en partant. Ils pensent que [je l’ai écrit] pour des raisons d’argent ou pour devenir populaire. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MÉLINA ROBERGE Isabelle Lagacé et Mélina Roberge en 2016

La saga des « Cocaine Cowgirls » (un surnom hérité des médias internationaux) a également déclenché la mise en chantier d’une série documentaire qui débarquera sur Crave en décembre. Intitulée Cocaïne, prison & likes : la vraie histoire d’Isabelle, l’offrande de trois épisodes comprend le témoignage d’Isabelle Lagacé, qui n’a pas accepté notre demande d’entrevue.

« Je l’ai jugée »

Les sorties successives d’un bouquin, d’un film et d’une série documentaire ramènent assurément l’odyssée de Mélina Roberge et d’Isabelle Lagacé dans l’actualité cet automne. Pour certains, ce sera l’occasion de réévaluer leur position sur l’affaire.

Comme bon nombre d’observateurs, l’actrice Jasmine Sky Sarin avoue avoir « jugé un peu » Melanie la première fois qu’elle a jeté un œil au scénario de Sugar. Mais après trois mois de tournage, sa vision avait changé.

« Quand tu joues un personnage, tu dois vraiment plonger, avoir de l’empathie, le comprendre… Au début, j’étais comme : “Je n’aurais jamais fait ça !” Mais plus ça allait et plus je comprenais pourquoi elle faisait ce qu’elle faisait, pourquoi elle faisait tel ou tel geste. J’espère que ce sera le cas pour les téléspectateurs. »

Sugar atterrit sur Prime Video vendredi en version originale anglaise. Une version française (avec ou sans sous-titres) sera également offerte. Cocaïne, prison & likes : la vraie histoire d’Isabelle débarque sur Crave le 2 décembre. Sans filtre est offert aux Éditions du Journal.