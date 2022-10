Motel Paradis

Improbable duo d’enfer

Nahéma Ricci et Stéphane Gagnon forment un duo aussi redoutable qu’improbable dans Motel Paradis. Leurs personnages n’ont « rien pour s’entendre » et pourtant, ils joignent leurs forces pour résoudre un profond mystère. En entrevue, par contre, les acteurs s’accordent sur plusieurs choses, dont l’état spectaculaire du motel dans lequel ils ont tourné plusieurs scènes, le respect qu’ils vouent à l’auteure et réalisatrice Sophie Deraspe et, surtout, leur difficulté à décrire la série.