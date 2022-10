Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Cœurs migratoires

Pour être honnête, on avait peu (ou pas) d’attentes envers cette série documentaire qui brosse le portrait de couples dont l’histoire d’amour a commencé à distance. Mais après avoir regardé le premier épisode, qui sera diffusé cette semaine, on confirme qu’on écoutera le prochain. Car Cœurs migratoires bouscule nos préjugés, surtout avec l’exemple de Jean-Pierre, homme de 67 ans de Rimouski, qui entretient une relation avec Taimelys, Cubaine de 35 ans. On est aussi curieux de savoir ce qu’il adviendra du renouvellement de visa d’Ousséni, un sympathique comptable du Burkina Faso qui habite maintenant au Québec avec Marlène, mère de trois enfants.

Canal Vie, mercredi, 20 h

La valeur sûre : Révolution

PHOTO FOURNIE PAR TVA Révolution

Après quatre saisons, Révolution fait toujours danser notre cœur. La compétition continue de générer des moments d’émotions sincères, jamais forcés, qu’aucun autre télé-crochet du genre (La voix, Star Académie) n’arrive à accoter. L’émission de dimanche marquera la conclusion des face-à-face. On ignore l’identité des concurrents qui passeront au tour suivant, mais parions qu’on entendra Sarah-Jeanne Labrosse lancer son fameux « Qu’est-ce qu’on vient de vivre ? » au moins une fois durant l’heure et demie. Du côté des maîtres, on sait qu’on pourra compter sur plusieurs « Ralala » des Twins en pleins numéros, des envolées lyriques un tantinet exagérées de Jean-Marc et quelques critiques chirurgicales parfaitement énoncées de Lydia.

TVA, dimanche, 19 h 30

L’évènement : le Gala de l’ADISQ

PHOTO FOURNIE PAR ICI TÉLÉ Gala de l’ADISQ

Le programme musical du rendez-vous piloté par Louis-José Houde est costaud cette année. On annonce des prestations de Cœur de pirate, Corneille, Émile Bilodeau, Hubert Lenoir, Lisa LeBlanc, Patrice Michaud, Samian, Sarahmée, Bruno Pelletier et Mario Pelchat (qui souligneront chacun leurs 40 ans de carrière en chantant ensemble), Naya Ali, Édith Butler, Laura Niquay, Claude McKenzie et Quatuor Esca, sans compter les Révélations de l’année, Étienne Coppée, Natasha Kanapé Fontaine, La Zarra, Ariane Roy et Jay Scott. L’offre sera tout aussi riche au Premier Gala animé par Pierre Lapointe (mercredi, 20 h, à Télé-Québec) avec Clay and Friends, Koriass, Martha Wainwright, Salomé Leclerc et Souldia, pour ne nommer qu’eux.

ICI Télé, dimanche, 19 h 30

Le coup de dés : Avenue 5

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Avenue 5

Les comédies sont rares cet automne. Voilà pourquoi un nombre croissant de téléspectateurs adoptent cette offrande futuro-satirique de HBO, qui raconte le périple de riches touristes dans l’espace, qui tourne au cauchemar lorsqu’un évènement gravitationnel fait dévier leur trajectoire. Résultat du changement d’orbite : leur voyage de huit semaines durera finalement trois ans. Mariant humour et science-fiction, Avenue 5 rappelle parfois The Good Place, sans toutefois atteindre son génie. Avec Hugh Laurie (le capitaine incompétent du vaisseau), Josh Gad (son propriétaire milliardaire complètement déconnecté), Zach Woods (le responsable des services aux passagers) et Rebecca Front (une cliente accaparante).

Crave