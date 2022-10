Le retour « champ gauche » de Dany Turcotte

Dany Turcotte va mieux. Plus encore, Dany Turcotte va bien. Vingt mois après avoir quitté Tout le monde en parle, l’humoriste a retrouvé la sérénité et, surtout, la confiance nécessaire pour redescendre dans l’arène et amorcer un nouveau chapitre.