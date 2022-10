Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté

Philo pop

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques propose une série de huit courtes capsules avec lesquelles il souhaite susciter la réflexion sur autant de thèmes : la performance, la beauté, la popularité, la sexualité, la masculinité, la création, le mensonge et l’environnement. L’humoriste se prête à l’exercice en compagnie de plusieurs personnalités : l’humoriste Mathieu Dufour, l’ex-combattant d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre, l’influenceuse Khate Lessard d’Occupation double, l’ancien patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin, le chroniqueur Patrick Lagacé, le chanteur Émile Bilodeau, la comédienne Cynthia Wu-Maheux (District 31) et l’auteure Sarah-Maude Beauchesne (Fourchette, L’académie). À quoi ressemble le résultat ? C’est spécial, comme dirait Philippe-Audrey au deuxième épisode.

Telequebec.tv

La valeur sûre

PHOTO TIRÉE DE YOUTUBE Arsenio Hall

Dark Side of the 90s

Cette série documentaire des studios Vice réjouira tous ceux qui, comme la personne qui écrit ces lignes, n’ont jamais vraiment décroché des années 1990. Après une première saison riche en sujets pop-corn (les séries pour ados, les top-modèles, la télé poubelle, la montée du grunge), cette nouvelle cuvée d’épisodes (toujours narrée par Mark McGrath, chanteur de Sugar Ray) examine 10 autres phénomènes (américains) qui symbolisent cette décennie. La première heure est d’ailleurs consacrée à Arsenio Hall, cet humoriste noir de stand-up qui, avec son style décontracté jeune et cool, s’est brièvement imposé dans l’univers très blanc des talk-shows de fin de soirée, dominé par Johnny Carson.

Crave (uniquement en version anglaise)

Le retour

PHOTO FOURNIE PAR CANAL VIE Jessyca et Jérôme, avec leurs six enfants, de l’émission La famille est dans le pré

La famille est dans le pré

En attendant la 11e saison de L’amour est dans le pré, que Noovo doit présenter (avec Katherine Levac aux commandes) l’hiver prochain, on prend des nouvelles des couples et familles des précédentes éditions de l’émission. Dans le premier épisode, on rend visite à Jessyca et à Jérôme à Saint-Gervais, dans Chaudière-Appalaches. On constate que l’heure du dîner du dimanche, avec six enfants en liberté, c’est du sport ! On prend également des nouvelles de David et d’Alex, qui mijotent entre autres des projets de mariage à Saint-Elzéar. Puis, on souligne le premier anniversaire de Brigitte, la petite fille (qui déplace de l’air !) du tandem Clara-Gabriel, à Val-Paradis.

Canal Vie, dès jeudi à 19 h 30

Documentaire

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Conversations with a Killer : The Jeffrey Dahmer Tapes

Conversations with a Killer : The Jeffrey Dahmer Tapes

Décidément, Netflix mise gros sur l’histoire de Jeffrey Dahmer. Moins d’un mois après avoir offert Dahmer – Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer, une série de fiction créée par Ryan Murphy (donc, pas subtile pour deux sous) inspirée du parcours du meurtrier, la plateforme présente la version documentaire. Découpée en trois épisodes et réalisée par Joe Berlinger, un habitué du genre, Conversation with a Killer propose une incursion dans l’esprit tordu du « cannibale de Milwaukee », lequel a assassiné (et parfois violé, démembré, etc.) 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. On y montre du doigt le travail des policiers, qui ont laissé le tueur empiler les victimes, des homosexuels dont plusieurs étaient issus de minorités visibles.

Netflix (également en version française)