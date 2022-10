Génération Canal Famille

La bible télé d’une génération

Qui se souvient des concours de B ! bi et Geneviève, du boulevard Ricelle et du toupet de Jean-Sylvain Rogatien Dutrisac (« Je ne m’appelle pas téteux, bonjour ! ») ? Beaucoup, beaucoup de Québécois nés dans les années 1980 et 1990. Grands nostalgiques de cette époque, Simon Portelance et Guy A. St Cyr lancent Génération Canal Famille, une bible sur les coulisses de cette chaîne un peu folle et très audacieuse. « Yo, les jeunes ! »