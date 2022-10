Une Montréalaise à The Great Canadian Baking Show

Docteure en biologie et pâtissière à temps partiel, Lydiane Gaborieau est la seule candidate du Québec à l’émission The Great Canadian Baking Show, dont la première de la sixième saison sera diffusée dimanche soir sur les ondes de CBC.

Émilie Côté La Presse

Lydiane Gaborieau nous donne rendez-vous dans un café du quartier Villeray situé tout près de la garderie que fréquente sa fille de 4 ans. Nous sommes à quelques jours de la première de la sixième saison de l’émission The Great Canadian Baking Show. Nos voisins de table l’ignorent, mais la Montréalaise est parmi les 10 candidats du populaire concours de pâtisserie télévisé.

Toute une aventure pour la directrice des opérations de la biobanque de l’Institut-hôpital neurologique de Montréal, Le Neuro, affilié au Centre universitaire de santé McGill. « Je coordonne la collecte des données et des échantillons auprès des patients consentants pour la recherche », résume-t-elle.

Un travail prenant ? « C’est motivant et très valorisant au quotidien », répond la docteure en biologie.

C’est également par besoin de « valorisation » que Lydiane Gaborieau s’est investie dans la pâtisserie. Parce que faire des macarons après une mauvaise journée, ça fait du bien, expose-t-elle.

La révélation pour les recettes sucrées est venue lors d’une année d’études à Édimbourg, en Écosse. « J’habitais dans une maison d’étudiants comme dans L’auberge espagnole. Pour mon anniversaire, quelqu’un qui travaillait comme cuisinier m’a fait un tiramisu. »

Lydiane Gaborieau a tellement été impressionnée qu’elle a voulu parfaire ses connaissances en desserts. Son copain de l’époque lui a offert un livre de Jamie Oliver et à partir du premier gâteau citron et graines de pavot qu’elle a réussi, la pâtisserie s’est mise à combler un manque. « Au doctorat, on fait des expériences scientifiques qui, souvent, ne marchent pas. Le soir, j’avais besoin de faire quelque chose qui fonctionne. »

Convaincue par des amis

Native de Nantes, Lydiane Gaborieau s’est installée au Québec pour faire son stage de maîtrise. « Mon superviseur m’a proposé de faire un doctorat et je ne suis jamais partie. »

Cela ne s’invente pas : elle a rencontré son amoureux Mathieu à la cabane à sucre. « C’était l’ami de mon coloc de l’époque, raconte-t-elle. Qui prend mari prend patrie. »

Les années ont passé, sa fille est née, et non seulement son intérêt pour la pâtisserie a duré, il a aussi été fort salvateur pendant la pandémie. Un grand passe-temps de Lydiane Gaborieau en confinement a été de concocter des biscuits décorés à la main devant l’émission The Great Canadian Baking Show sur Netflix (qui a acheté les droits de la CBC).

Des amis l’ont alors convaincue de soumettre sa candidature à l’adaptation québécoise, soit Le meilleur pâtissier du Québec, animée par Marie-Ève Janvier et Joël Legendre sur les ondes de Vrai.

Lydiane n’a pas été retenue, mais elle a eu envie de tenter sa chance à son émission préférée. Pourquoi pas ? « Je ne pensais jamais être prise, mais ça a marché. »

C’est ainsi que Lydiane Gaborieau s’est retrouvée parmi les 10 candidats de la sixième saison de The Great Canadian Baking Show (avec Alan Shane Lewis et Ann Pornel de retour à l’animation). Le tournage ayant déjà eu lieu — comme c’est le cas pour l’émission Les chefs ! —, elle sait déjà jusqu’où elle se rendra dans la compétition télévisuelle culinaire, et elle doit en garder le secret.

« Nous étions un groupe de dix personnes extrêmement soudées. Je suis chanceuse d’avoir rencontré ces gens-là », peut-elle nous dire néanmoins.

PHOTO CARMEN CHEUNG, FOURNIE PAR LA CBC Lydiane Gaborieau et les neuf autres pâtissiers amateurs de la sixième saison de The Great Canadian Baking Show

À chaque émission, les candidats ont trois défis. Une recette « signature », une autre plus technique et une création « wow ». Une Montréalaise a par ailleurs déjà remporté les honneurs de The Great Canadian Baking Show lors de la première saison en 2017. Il s’agit de Sabrina Degni, spécialisée en gâteaux de mariage.

Pour Lydiane Gaborieau, qui n’envisage pas de changement de carrière, sa participation à l’émission est juste du… bonbon. « C’est une expérience de vie », dit celle dont tout amateur de dessert doit suivre le compte Instagram.

N’empêche, où voudrait-elle que The Great Canadian Baking Show la mène ? Peut-être à collaborer un jour avec son idole, Ricardo. Voilà, l’invitation est lancée !

The Great Canadian Baking Show est diffusée dimanche, à 20 h, sur les ondes de CBC. L’émission est aussi diffusée sur CBC GEM, l’équivalent anglophone de Tou.tv.