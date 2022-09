Les deux premiers épisodes des Anneaux de pouvoir sont à l’écran depuis jeudi soir. La série lancée sur Prime Video donne le vertige ; plus de 1 milliard de dollars ont déjà été investis dans cette épopée qui nous replonge dans l’univers unique créé par J. R. R. Tolkien. Coup d’œil au phénomène qui efface la frontière entre télé et cinéma.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Les sagas fantastiques ont plus que jamais la cote au petit écran. HBO fait encore une fois ses choux gras de l’œuvre de George R. R. Martin avec La maison du dragon – les premiers épisodes lancés depuis le 21 août pulvérisent les records d’audience du diffuseur américain. Amazon, avec la bénédiction et l’engagement personnel de son patron Jeff Bezos, fervent admirateur de Tolkien, emploie donc les grands moyens pour obtenir sa part du gâteau.

Si HBO peut compter sur l’auteur lui-même pour l’écriture des scénarios de l’univers de Game of Thrones, Amazon s’attaque à un monstre sacré en créant une nouvelle série tirée de l’œuvre de Tolkien. Une tâche colossale non seulement parce qu’on parle ici du créateur de la littérature fantastique moderne, mais aussi parce que l’adaptation au cinéma du Seigneur des anneaux par Peter Jackson a fait école – en récoltant au passage des dizaines d’Oscars.

« Pouvez-vous imaginer devoir revenir dans cet univers adulé de tous en devant relever le défi d’atteindre le niveau d’excellence fixé par Peter Jackson ? » s’est interrogé le coproducteur Patrick McKay, en entrevue avec Vanity Fair.

Nous étions en tout temps conscients des énormes attentes [que la série suscite]. Patrick McKay, coproducteur

Les deux premiers épisodes sont rassurants à tous les points de vue. Le cadre est riche et détaillé, les effets spéciaux sont plus que convaincants, on nous replonge directement dans l’univers visuel dépeint par Peter Jackson. Peu étonnant quand on sait que John Howe, illustrateur de l’œuvre de Tolkien depuis toujours, fait encore une fois partie de l’aventure, tournée en bonne partie en Nouvelle-Zélande. On s’y retrouve aussi sur le plan des ambiances musicales, le talentueux Bear McCreary ayant pu obtenir un coup de pouce de Howard Shore, compositeur de l’inoubliable trame des trilogies du Seigneur des anneaux et du Hobbit.

Respect

La musique a été composée pour l’occasion, mais elle réveille chez nous les mêmes émotions que celles ressenties au visionnement de la trilogie originale. Car les créateurs Patrick McKay et J.D. Payne ont sagement choisi de conserver le ton des films de Jackson, qui témoignaient d’un grand respect de l’œuvre de Tolkien. L’intensité dramatique y est assurée par les Elfes et l’insaisissable menace des forces du mal, le poids des ténèbres se trouvant équilibré par la bonhomie des Nains bourrus et des joyeux Piévelus, ancêtres nomades des Hobbits.

IMAGE FOURNIE PAR AMAZON PRIME Elrond en visite à Khazad-Dûm, grande cité naine

On pourrait ainsi reprocher aux scénaristes d’avoir calqué une recette éprouvée, mais ce serait passer outre au fait que l’histoire, inspirée principalement des annexes du Seigneur des anneaux, a beaucoup plus de ramifications que celle de la trilogie, d’autant que les scénaristes se sont permis une distorsion temporelle leur permettant de concentrer dans le temps certains évènements clés. Cela sert le scénario et permet d’intégrer des personnages importants – principalement des Humains, malheureusement mortels, contrairement aux Elfes. Les puristes pourraient être heurtés, mais ils l’ont aussi été quand La communauté de l’anneau est sortie sur grand écran en 2001, et l’histoire aura prouvé que leurs doléances n’ont en rien compromis le succès de l’entreprise.

Reste que ce que l’on nous offre aujourd’hui sur Prime Video s’inscrit en toute légitimité dans le chemin tracé par ceux qui ont voulu rendre hommage au génie de Tolkien. L’opération est ambitieuse et son déploiement est remarquablement cinématographique. C’est d’ailleurs presque un péché que la série soit destinée au petit écran. Alors, de grâce, faites-vous plaisir et ne regardez pas ça sur votre téléphone…

Campés au Second Âge de la Terre du Milieu, des milliers d’années avant le Seigneur des anneaux, les évènements des Anneaux de pouvoir se concentrent d’abord sur la résurgence de la menace du ténébreux Sauron. Tous le croient anéanti à jamais, à l’exception notable de la jeune Galadriel, énergique commandante des forces elfiques du Nord – c’était bien avant qu’elle ne devienne la grande dame que l’on a connue sous les traits de Cate Blanchett dans les films de Peter Jackson. Elrond, lui aussi beaucoup plus jeune, établit quant à lui les bases de son pouvoir bienveillant en tant que proche conseiller du haut roi Gil-galad, notamment en aidant le réputé forgeron Celebrimbor, celui-là même qui façonnera les anneaux de puissance, reliés à son insu à l’anneau unique que forgera Sauron dans le feu d’Amon Amarth, la montagne du Destin.

Un nouvel épisode sur Amazon Prime chaque vendredi (à partir de vendredi prochain)

Les personnages clés

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON PRIME Galadriel

Galadriel (Morfydd Clark)

Guerrière elfe, elle choisit de rester en Terre du Milieu, contre le gré de son roi, convaincue que la menace que fait peser le sorcier Sauron demeure. Elle veut poursuivre l’œuvre de son frère Finrod, tombé au combat alors qu’il pourchassait Sauron.

PHOTO BEN ROTHSTEIN, FOURNIE PAR AMAZON PRIME Elrond

Elrond (Robert Aramayo)

Diplomate elfe qui sert en Terre du Milieu sous le haut roi Gil-galad. Ami des Nains, il tente de les convaincre de l’aider dans la construction de la plus grande forge jamais construite, ouvrage capable de créer des objets d’une puissance inestimable.

PHOTO BEN ROTHSTEIN, FOURNIE PAR AMAZON PRIME Arondir

Arondir (Ismael Cruz Córdova)

Soldat elfe posté dans les terres du Sud, en appui aux populations humaines de l’endroit. Il déserte sa garnison pour rester auprès de l’herboriste humaine Bronwyn, avant de s’apercevoir que la menace plane toujours.

PHOTO BEN ROTHSTEIN, FOURNIE PAR AMAZON PRIME Bronwyn

Bronwyn (Nazanin Boniadi)

Pendant qu’Arondir enquête dans un village voisin mystérieusement dévasté, Bronwyn affronte un danger qui sommeillait depuis de nombreuses années. Elle organise la fuite de son village.

PHOTO BEN ROTHSTEIN, FOURNIE PAR AMAZON PRIME Elanor « Nori » Brandyfoot

Elanor « Nori » Brandyfoot (Markella Kavenagh)

Jeune Piévelue qui voyage avec son clan nomade dans le Rhovanion, vaste région à l’est des montagnes Brumeuses. Elle rencontrera un personnage mystérieux arrivé de la plus spectaculaire des façons.