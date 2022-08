Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La nouveauté : Ma première maison

Ma première maison devrait plaire aux amateurs de séries documentaires et d’émissions de rénovation ou de décoration. Cette nouvelle offrande de Canal Vie décortique le déménagement de Mélissa Bédard, qui quitte son petit jumelé loué pour réaliser son rêve d’acheter sa première propriété avec son conjoint, Karl, et surtout, leurs six enfants (trois filles, trois garçons). Diffusé la semaine dernière, le premier épisode comptait une scène particulièrement émouvante, lorsque la chanteuse pleurait devant l’objectif en disant combien elle était fière d’elle, et particulièrement des efforts qu’elle a faits pour économiser. Cette semaine, on rencontre Joanie, sa meilleure amie et cheffe de chantier, qui épaulera le designer Antoine Laurier pour rendre son nouveau chez-soi à son goût.

Canal Vie, mardi à 19 h 30

Le coup de dés : Queens

PHOTO GAVIN BOND, FOURNIE PAR ABC Queens

Certes, ABC a décommandé cette série après une seule saison de 13 épisodes, faute de cotes d’écoute suffisantes… Mais on a quand même pris plaisir à suivre ce soap de luxe, qui raconte l’histoire de quatre ex-membres d’un populaire groupe des années 1990, judicieusement baptisé Nasty Bitches, qui décident d’effectuer leur « grand » retour. Ces retrouvailles s’avèrent toutefois plus compliquées que prévu : des rivalités refont surface, de vieilles blessures s’enveniment, etc. Queens n’a rien révolutionné, d’où son palmarès de zéro sélection aux prochains Emmy Awards. Sa version française pourrait toutefois vous divertir et devenir votre plaisir coupable automnal, d’autant plus qu’elle met en vedette deux anciennes vedettes du R&B, Eve et Brandy.

ELLE Fictions, dès mercredi à 21 h

La dernière : Y’a du monde à messe

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Y’a du monde à messe

Christian Bégin boucle la sixième saison du talk-show printano-estival de Télé-Québec avec l’humoriste Phil Roy, le maire de Québec Bruno Marchand (qui explique en quoi ses études en philosophie l’aident aujourd’hui), la rappeuse et animatrice Marième, pionnière du hip-hop au Québec, et France D’Amour, qui revisite ses plus grands succès. En musique, l’animateur reçoit Élage Diouf, qui lançait au printemps Wutiko, son troisième album entièrement enregistré en wolof, sa langue maternelle du Sénégal. Vous faites partie des Yammeux et Yammeuses (surnom donné aux fidèles apôtres de l’émission) qui risquent de s’ennuyer du rendez-vous hebdomadaire cet automne ? Sachez qu’une émission spéciale de Noël se trame pour décembre.

Télé-Québec, vendredi à 21 h

En rattrapage : Dre Mary — Mort sur ordonnance

PHOTO FOURNIE PAR EONE Dre Mary — Mort sur ordonnance

Vous avez raté cette série canadienne-anglaise la première fois qu’elle a été diffusée, de 2017 à 2019 à Global ? C’est votre jour de chance. La version française débarque sur MAX cette semaine. Dans ce drame/thriller teinté d’humour noir, Caroline Dhavernas incarne une mère célibataire qui mène une double vie : elle est médecin de jour… et criminelle la nuit, puisqu’elle aide illégalement ses patients à mourir. Il s’agit d’un rôle riche et complexe pour l’actrice québécoise, qui s’est elle-même doublée. Le premier épisode nous plonge au cœur de l’action d’entrée de jeu, alors que Mary arrive au domicile d’un ancien joueur de football atteint d’une maladie qu’on devine incurable.

MAX, dès jeudi à 20 h