Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre

Pour emporter

On parle beaucoup — avec raison — d’En direct de l’univers, mais une autre émission animée par France Beaudoin mérite tout autant d’attention : Pour emporter. Articulée autour des mots vus, lus, entendus, écrits, joués et chantés par chaque invité, cette série de rencontres intimistes permet aux personnalités de s’ouvrir de manière organique, non artificielle ou forcée. ICI Télé diffuse actuellement la troisième saison du rendez-vous hebdomadaire, initialement offerte sur ICI ARTV en 2020-2021. Cette semaine, France Beaudoin mène un entretien riche avec Pénélope McQuade, qui s’exprime sur plusieurs sujets, comme son besoin d’inconfort, son rapport à l’apparence, une phrase de Shakespeare qui l’a toujours suivie et pourquoi elle s’est fait tatouer le mot « Forte ». (La saison 5 est attendue sur ICI ARTV cet automne.)

ICI Télé, samedi à 20 h

Le retour

American Ninja Warrior

PHOTO ELIZABETH MORRIS, FOURNIE PAR NBC American Ninja Warrior

On ignore pourquoi, mais chaque fois qu’on tombe sur American Ninja Warrior, on s’y accroche les pieds. Il faut dire qu’il s’agit d’une émission estivale parfaite, durant laquelle on peut mettre son cerveau en veilleuse et regarder des gens particulièrement en forme tenter de compléter un parcours d’obstacles sans tomber dans l’eau. On aime même les portraits des participants, même s’ils sont brossés à gros traits. Le sympathique cowboy, l’infirmière superwoman, la nouvelle maman, le champion junior… Tous les archétypes y passent. La semaine dernière, les producteurs ont exploité jusqu’à plus soif l’histoire d’un jeune concurrent dont le père s’était suicidé. Cette semaine, on amorce les demi-finales à Los Angeles.

CTV et NBC, lundi à 20 h

En rattrapage

Hacks

PHOTO ANNE MARIE FOX, FOURNIE PAR HBOMAX Hacks

Si vous n’avez pas encore regardé cette offrande de HBO Max, il n’est pas trop tard pour bien faire. Sa deuxième saison vient d’ailleurs d’obtenir 17 nominations aux Emmy Awards, qui seront présentés en septembre. La vedette de l’émission, Jean Smart, est citée comme meilleure actrice dans une comédie. Et pour cause. La vétérane campe avec brio une humoriste en fin de parcours à Las Vegas, qui devient la mentore d’une jeune auteure (Hannah Einbinder) embauchée pour actualiser son matériel. Einbinder est également citée, mais du côté des rôles de soutien. C’est le type d’histoire qu’on a déjà vue (conflit de générations, deux personnes aux antipodes qui nouent des liens étroits), mais c’est raconté avec intelligence, humour et juste assez de bons sentiments.

Crave

L’évènement

Le concours de coups de circuit

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Pete Alonso des Mets de New York

Un match des Étoiles du baseball majeur, c’est très bien, mais un concours de coups de circuit, c’est encore mieux. Cette compétition annuelle est souvent beaucoup plus divertissante — et moins longue — que l’affrontement qu’elle précède. Cette semaine, on surveillera attentivement la prestation de Pete Alonso. Le premier-but des Mets de New York tentera de compléter un tour du chapeau, après avoir dominé les deux dernières éditions de l’épreuve. Le tout au cœur du mythique Dodger Stadium de Los Angeles, qui n’avait pas accueilli la classique estivale depuis 1980. Quant au match des Étoiles, il sera présenté 24 heures plus tard, soit mardi à 19 h 30, avec l’équipe de description habituelle, formée de Marc Griffin et d’Alain Usereau.

RDS, lundi à 20 h