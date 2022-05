Dans Obi-Wan Kenobi, le personnage-titre veille sur un jeune Luke Skywalker tout en étant hanté par les souvenirs de son ami devenu ennemi, Darth Vader. La Presse s’est entretenue avec la réalisatrice de la série, la Canadienne Deborah Chow.

Pascal LeBlanc La Presse

« Il s’agit d’une période sombre pour lui, indique Deborah Chow lors d’une entrevue virtuelle. Nous ne sommes pas habitués de voir ce personnage ainsi, alors c’était un bon point de départ pour la série. »

En effet, l’Obi-Wan Kenobi que nous avons vu dans les antépisodes des années 2000 était drôle, espiègle et généralement optimiste face au danger. En conférence de presse, Ewan McGregor, qui reprend le rôle dans la série, mentionne comme inspiration « l’étincelle dans les yeux » d’Alec Guinness, qui a donné naissance au rôle dans le premier Star Wars, en 1977.

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM La réalisatrice d’Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow

Mais, à la suite des évènements d’Episode III – Revenge of the Sith, l’étincelle vacille. La trilogie se conclut par un duel entre Obi-Wan et son ancien apprenti Anakin Skywalker, qui laisse ce dernier démembré et défiguré. Il renaîtra sous l’armure de Darth Vader et fera régner le régime de terreur de l’Empire dans toute la galaxie.

Entre le moment où Anakin était laissé pour mort et son premier souffle artificiel, Obi-Wan a pu assister à la tragique naissance des jumeaux de son ancien ami. Il a hérité de la tâche de protéger le garçon en partant vivre en exil sur la planète Tatooine. Obi-Wan Kenobi se déroule environ 10 ans après cette succession de moments effroyables et un peu moins de 10 ans avant l’appel à l’aide de la princesse Leia.

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Hayden Christensen reprend le rôle de Darth Vader.

« En développant le scénario, nous avons voulu montrer comment Obi-Wan est passé de la peine et de l’horreur de Revenge of the Sith, alors qu’il crie “Tu étais mon frère, Anakin”, au calme et à la paix intérieure d’Alec Guinness dans A New Hope », révèle Deborah Chow.

Quelque chose est évidemment arrivé durant ces 20 ans pour qu’il se rende à ce point et c’est là que nous avons senti que nous avions une histoire à raconter. Deborah Chow, réalisatrice

La réalisatrice canadienne était aussi motivée par la possibilité d’un récit mené par un seul personnage. « Le ton est différent, mais l’idée est similaire à Joker ou à Logan, puisque nous prenons un personnage d’un vaste univers et nous prenons le temps de raconter son histoire en profondeur. » De plus, elle estime qu’« Obi-Wan est un personnage particulièrement intéressant, car il est mythique et adoré par tant de personnes, mais qu’au fond, on ne connaît que peu de choses à son sujet ».

Un amour insoupçonné pour les antépisodes

À sa sortie, en 1999, Episode I – The Phantom Menace s’est fait démolir par la critique et, surtout, a déçu bien des fans de Star Wars qui attendaient un nouveau film dans la galaxie très lointaine depuis plus de 15 ans. Les deux chapitres suivants n’ont pas vraiment été convaincants non plus.

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM L’action d’Obi-Wan Kenobi se déroule sur différentes planètes.

Toutefois, comme l’a illustré Ewan McGregor en conférence de presse, beaucoup d’enfants ont grandi en regardant ces films. « Je ne vais jamais oublier la première fois que j’ai vu A New Hope et l’amour que j’avais pour les premiers Star Wars quand j’étais plus jeune, se rappelle l’acteur écossais. Plus tard, quand les enfants de l’époque des antépisodes ont grandi et ont commencé à me dire qu’ils aimaient ces films, ça m’a fait beaucoup de bien. Ça m’a réellement aidé et c’est certainement l’une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd’hui. »

Deborah Chow a également réalisé à quel point les antépisodes sont appréciés, particulièrement depuis le début du cycle promotionnel de la série.

« Une génération entière a grandi avec ces films et de sentir l’amour qu’ils ont pour ceux-ci est touchant. » La réalisatrice, qui a évidemment regardé les prequels de nombreuses fois, estime que la performance d’Ewan McGregor est l’un des meilleurs aspects de cette trilogie. « C’est tellement un personnage chaleureux. Ewan lui donne une grande humanité, grâce entre autres à son humour », souligne celle qui a tourné deux épisodes de la première saison de The Mandalorian.

Les Inquisiteurs

Obi-Wan, Luke, Vader – Hayden Christensen reprend aussi son rôle – sont tous bien connus, mais Les Inquisiteurs, un peu moins. Leur chef, Le Grand Inquisiteur, a été créé en 2013 pour la série animée The Clone Wars, puis était l’antagoniste principal dans la première saison de Rebels. Il est incarné par Rubert Friend (The Young Victoria) dans Obi-Wan Kenobi. Lui et les autres membres de son équipe maîtrisent la Force et traquent les derniers Jedi pour le compte de Darth Vader.

PHOTO FOURNIE PAR LUCASFILM Moses Ingram incarne Reva, membre des Inquisiteurs

« J’étais très heureuse d’adapter ces personnages en prise de vues réelles, et plus particulièrement celui de Reva, qui est joué par Moses Ingram. C’est une jeune femme qui œuvre du côté obscur de la Force et c’est intéressant, car il y a peu de femmes du côté obscur, surtout en prise de vues réelles », souligne Deborah Chow.

Moses Ingram a admis en conférence de presse que « c’est vraiment l’fun d’être méchante ». La comédienne qu’on a vue dans la série The Queen’s Gambit était aussi heureuse de pouvoir s’approprier le personnage, jusqu’à sa coiffure, afin de « permettre aux enfants qui veulent se déguiser d’avoir des personnages qui leur ressemblent ».

Les deux premiers épisodes seront diffusés sur Disney+ le vendredi 27 mai et les suivants, au compte d’un par semaine, le seront les mercredis, jusqu’au 22 juin.