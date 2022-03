Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Marc-André Lemieux La Presse

La valeur sûre : Embrasse

Télé-Québec boucle sa saison de grands rendez-vous culturels avec cette captation spéciale d’Embrasse, la dernière pièce de Michel Marc Bouchard (La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Tom à la ferme). On peut parler d’une valeur sûre non seulement parce qu’elle met en vedette un trio de haut calibre formé de Théodore Pellerin, d’Anne-Marie Cadieux et d’Yves Jacques, mais aussi parce qu’il s’agit d’une production de Déferlantes, boîte derrière plusieurs évènements télévisuels marquants du diffuseur public cette année, comme Marjo-Amoureuse. Présentée l’automne dernier au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, Embrasse a enthousiasmé la critique. Ce drame haletant raconte l’histoire d’un couturier en herbe dont l’univers bascule lorsque sa mère est accusée d’avoir violemment giflé sa voisine.

Télé-Québec, samedi à 21 h. En rediffusion dimanche à 21 h. Également offert à telequebec.tv.

L’évènement : la 94e soirée des Oscars

PHOTO JOHN RUSSO, FOURNIE PAR AMY SCHUMER Amy Schumer est l’une des animatrices de la 94e soirée des Oscars.

Après avoir livré une édition 2021 en demi-teinte en raison d’une certaine pandémie, les organisateurs des Oscars ont mis les bouchées doubles pour stopper la chute d’auditoire dont souffre la prestigieuse cérémonie. Sur papier, la soirée est prometteuse. Elle sera pilotée par trois humoristes (Regina Hall, Wanda Sykes et notre préférée, Amy Schumer) et rassemblera une grande variété de présentateurs, dont Kevin Costner, Anthony Hopkins, Mila Kunis, Lady Gaga, Chris Rock, John Travolta, Uma Thurman, Rami Malek, Zoë Kravitz, Tyler Perry, Jamie Lee Curtis et Sean Diddy Combs. On a aussi hâte de voir à quoi ressemblera la version écourtée du gala. En effet, l’Académie a récemment décidé de sabrer huit catégories (dont celles des meilleurs maquillages et coiffures, décors, montage…) pour dynamiser la retransmission. Est-ce que l’opération amputation aura l’effet escompté ?

CTV et ABC, dimanche à 20 h

La nouveauté : Une affaire criminelle

PHOTO SERGE GAUVIN, FOURNIE PAR BELL Céline Bonnier dans Une affaire criminelle

Parce qu’on a aimé Faits divers, ce n’est pas vraiment étonnant qu’on aime Une affaire criminelle. Fruit des efforts du même tandem auteure-réalisateur, Joanne Arseneau et Stéphane Lapointe, cette nouvelle minisérie policière de huit épisodes raconte le tortueux combat d’une mère pugnace (excellente Céline Bonnier) pour faire innocenter son fils (Maxime-Olivier Potvin) accusé d’un meurtre qu’il n’aurait prétendument pas commis. L’intrigue nous happe d’entrée de jeu. Des policiers corrompus, un enquêteur amoureux qui semble protéger un proche, une journaliste d’hebdo régional qui manque de poli… Les personnages qui gravitent autour de l’héroïne sont tous intéressants et bien définis.

Crave (Les quatre premiers épisodes seront mis en ligne mercredi. Les quatre suivants seront offerts à partir du 30 mars.)

Chaînes spécialisées : C’est juste de la TV

PHOTO FOURNIE PAR ARTV Alex Perron, Thérèse Parisien, Anne-Marie Withenshaw et Nathalie Petrowski dévoileront les gagnants des 14es Zapettes d’or.

Anne-Marie Withenshaw, Nathalie Petrowski, Thérèse Parisien et Alex Perron revisitent la saison télé 2021-2022 en dévoilant les gagnants des 14es Zapettes d’or. La cérémonie sera diffusée en direct du Théâtre Paradoxe à Montréal. Parmi les finalistes qu’on aimerait voir triompher, on signale la crise de François (Michel Charette) dans Le bonheur (catégorie Éclat de rire), Schelby Jean-Baptiste à l’animation de l’émission Pa t’mentir (Révélation), la mort de Poupou (Sébastien Delorme) dans District 31 (Moment dramatique fictif) et l’échange entre Anne Dorval et Julie Snyder à L’autre midi à la table d’à côté (Moment croustillant). Quant au Grand Prix ça m’allume, la lutte se fera entre Aller simple, Audrey est revenue, Les bracelets rouges, Plan B et Révolution. Choix difficile. On continue d’y réfléchir…

ICI ARTV, vendredi à 21 h