J. J. Abrams, le réalisateur de grand succès comme Star Trek et Star Wars, produira pour Netflix une série sur le légendaire groupe irlandais U2.

Laila Maalouf La Presse

Aucun détail n’a été divulgué sur la trame de la série qui sera écrite par Anthony McCarten, le scénariste du biopic de Queen, Bohemian Rapsody.

On ignore par ailleurs l’implication des membres du groupe dans la production de la série, qui en serait à ses balbutiements.

Le groupe formé en 1976 par Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr., à Dublin, avait déjà été au cœur d’un documentaire en 2011 — From the sky down.