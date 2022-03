Le talent des directeurs photo québécois est mis à contribution dans deux séries phares de l’hiver : Severance d’AppleTV+, saluée par la critique, et Reacher, énorme succès populaire d’Amazon Prime Video. La première a bénéficié du savoir-faire de Jessica Lee Gagné ; la seconde a profité de l’expertise de Ronald Plante.

Marc-André Lemieux La Presse

Jessica Lee Gagné et Ronald Plante sont loin d’être les seuls directeurs photo (DP) d’ici qui s’illustrent à l’étranger en télévision. L’été dernier, alors qu’Yves Bélanger brillait avec Nine Perfect Strangers (Neuf parfaits étrangers), l’adaptation du roman de Liane Moriarty (Big Little Lies) avec Nicole Kidman relayée par Prime Video, Nicolas Bolduc se signalait avec The North Water (Dans les eaux du Grand Nord), une minisérie diffusée non seulement aux États-Unis sur AMC+, mais aussi au Royaume-Uni sur BBC Two.

PHOTO FOURNIE PAR SHOWTIME Jessica Lee Gagné avec le réalisateur de Severence, Ben Stiller

Et dire qu’au départ, Jessica Lee Gagné n’avait pas vraiment envie d’accepter l’offre du réalisateur Ben Stiller pour Severance (Dissociation). La diplômée de l’Université Concordia avait beaucoup aimé leur précédente collaboration sur Escape at Dannemora, un drame carcéral diffusé sur Showtime en 2018, mais l’idée d’être responsable de l’ambiance visuelle d’une série dont l’action se déroule à 75 % sous l’éclairage aux néons d’un bureau sans fenêtres l’effrayait.

Car Severance raconte l’histoire d’employés d’une grande entreprise qui choisissent de subir une intervention chirurgicale scindant leur mémoire en deux. Dès qu’ils arrivent au boulot, la puce bloque leurs souvenirs personnels, et aussitôt qu’ils quittent les lieux, elle bloque ceux relatifs au travail.

Jessica Lee Gagné a décidé de plonger dans l’aventure après avoir feuilleté le livre Office du photographe suédois Lars Tunbjörk, dans lequel il transforme le banal en art. « Ça m’a inspirée, explique-t-elle au téléphone. Ça m’a montré que c’était possible de créer quelque chose d’esthétique. »

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV+ Scène de la série Severance

L’accouchement de Severance a été long et difficile. La pandémie a entraîné la suspension des tournages durant quatre mois en 2020. Au total, la série mettant en vedette Adam Scott, Patricia Arquette et Christopher Walken a occupé Jessica Lee Gagné d’octobre 2019 à septembre 2021. Voilà pourquoi l’actuel concert de critiques élogieuses (Variety, The Guardian, The New York Times) réjouit autant l’artiste québécoise.

Du côté de Reacher, c’est l’immense popularité du drame d’action qui retient davantage l’attention. Selon un récent rapport de Nielsen, la série a connu un démarrage record en février. Après seulement trois jours, ses 8 épisodes avaient accumulé 1,84 milliard de minutes de visionnement. Devant ces résultats, Prime Video a immédiatement commandé une suite aux aventures télévisuelles de Jack Reacher, le héros des romans de Lee Child, qui avait été interprété par Tom Cruise au cinéma.

Cette fois, l’armoire à glace de 6 pi⁠2 est incarnée par l’acteur américain Alan Ritchson.

PHOTO KERI ANDERSON, PRIME VIDEO Alan Ritchson durant le tournage de Reacher

Joint au téléphone à Varanasi, en Inde, où il assure la direction photo du film français La tresse, de Laetitia Colombani, Ronald Plante avoue être surpris par l’ampleur du succès remporté par Reacher.

« Quand on tournait, j’étais comme : ‟C’est vraiment une merde !”, confesse candidement le cinématographe. Ce n’est pas mon genre de série, c’est très basique comme histoire, mais ça répond à un besoin présentement : les gens veulent être divertis. »

Parés à toute éventualité

Avant d’exporter son talent à l’étranger, Ronald Plante a roulé sa bosse pendant une vingtaine d’années au Québec. Comme directeur photo, il apparaît au générique de nombreux films (Monsieur Lazhar, Piché : entre ciel et terre, Bon cop, bad cop 2) et séries (Les invincibles, Cover-Girl) populaires. À l’étranger, son CV compte des titres comme Sharp Objects de Jean-Marc Vallée et Three Pines, une série du réalisateur Sam Donovan (The Crown) inspirée des romans de Louise Penny qu’Amazon Prime Video relaiera plus tard cette année.

PHOTO FOURNIE PAR RONALD PLANTE Ronald Plante à Rome l’an dernier pour la série Blood and Treasure du réseau américain CBS

Pour sa part, Jessica Lee Gagné a travaillé au Québec avec Denis Côté (Boris sans Béatrice), Chloé Robichaud (Sarah préfère la course) et Yves Christian Fournier (N.O.I.R.) avant d’avoir l’occasion d’exporter son talent. Humble, elle raconte qu’elle était « au bon endroit, au bon moment ». (Ben Stiller a remarqué son travail dans Sweet Virginia, un film canadien à petit budget.)

Selon elle, l’essor des directeurs photo québécois sur l’échiquier mondial provient entre autres du système de financement public des productions cinématographiques et télévisuelles au Québec.

Ça permet aux réalisateurs de prendre des risques. Ça permet aux directeurs photo de prendre des risques. C’est un luxe incroyable. Tu peux développer une identité créative propre. C’est comme si tu étais à l’école tout le temps. Tu n’as pas ça ailleurs. Jessica Lee Gagné, directrice photo

« Quand tu commences aux États-Unis, trouver des projets artistiques qui vont te permettre de pousser ton langage cinématographique vraiment intéressants, c’est rare, parce que souvent, il faut que tu fasses quelque chose qui rapporte. »

D’après Ronald Plante, les directeurs photo québécois sont prisés parce qu’après avoir goûté aux conditions de tournage du Québec, ils sont équipés pour relever toutes sortes de défis. « On est tellement habitués à travailler avec rien qu’on n’est jamais mal pris. On est toujours capables de s’arranger. Ils nous trouvent vraiment rapides, aussi. C’est surtout apprécié en télévision, où tu as moins de temps qu’en cinéma. »

Travailler… avec des moyens

Aujourd’hui, Ronald Plante est particulièrement heureux de pouvoir pratiquer son métier à l’extérieur du Québec, où l’argent abonde. Pour Reacher, une ville complète a été montée de toutes pièces au beau milieu d’un champ, près de Toronto.

« Pour un créateur, ça fait du bien d’avoir des moyens. Au Québec, tu dois dépenser le moins d’argent possible. Parce que c’est presque impossible de faire de l’argent avec nos séries ou avec notre cinéma. »

Aux États-Unis, c’est différent. Quand tu as besoin de quelque chose, ils font en sorte que tu l’aies. Parce que pour eux, ce n’est pas une dépense ; c’est un investissement. Ronald Plante, directeur photo

Bien qu’elle n’ait pas l’intention de quitter Montréal pour Los Angeles, Jessica Lee Gagné adore également travailler au pays de l’Oncle Sam, où elle dispose de ressources importantes.

« J’ai maintenant les outils pour bien faire ma job, explique-t-elle. J’aime beaucoup l’esprit de famille des plateaux québécois. J’aime la façon dont on fait les films, mais quand tu fais des séries comme Severance, quand tu construis des décors, quand tu as les meilleures lentilles au monde, quand tu as des mois pour faire des tests, quand tu as plusieurs caméras… C’est vraiment l’fun. »

Jessica Lee Gagné poursuivra sur sa lancée l’été prochain. Elle assurera la direction photo du prochain film de Ben Stiller, Bagman. Il s’agit de l’adaptation cinématographique de la populaire balado de Rachel Maddow, qui explore le scandale de corruption de 1973 de Spiro Agnew, le vice-président de Richard Nixon. Le tournage aura lieu à New York.

« J’ai tellement d’options pour créer, c’est fou ! s’exclame-t-elle. On dirait que tout est possible. »

La série Severance est offerte en français sur Apple TV+. La série Reacher est offerte en français sur Prime Video.