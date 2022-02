Kristin Davis, Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon dans une scène de And Just Like That

Une deuxième saison pour And Just Like That ?

Les fans de Sex and the City et de sa suite, And Just Like That, pourraient peut-être avoir droit à une bonne nouvelle prochainement.

Laila Maalouf La Presse

Le directeur des contenus chez HBO/HBO Max, Casey Bloys, a déclaré à plusieurs médias américains qu’il y a de fortes chances pour qu’il y ait une deuxième saison à la nouvelle série, mais que la décision repose essentiellement sur les épaules de Sarah Jessica Parker et du producteur (showrunner) Michael Patrick King.

« C’est vraiment à Michael Patrick King et Sarah Jessica [Parker] de voir s’il y a une histoire qui les emballe. Je crois que ce sera le cas, ils en discutent, mais ils veulent s’assurer qu’ils veulent se lancer là-dedans. C’est un engagement important et ils viendront vers nous pour nous en faire part [lorsqu’ils seront prêts] », a-t-il déclaré au site américain Deadline.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon avaient repris leur rôle pour 10 épisodes lancés en décembre dernier. La série a bénéficié d’excellentes cotes d’écoute, selon le directeur, parvenant même à se hisser au premier rang des nouvelles émissions diffusées sur HBO et à s’assurer une place dans le top 10 de tous les films et séries diffusés en primeur sur la plateforme.

Or, même avec une deuxième saison, il reste peu probable de voir à nouveau Kim Catrall — alias Samantha Jones — au petit écran avec ses anciennes co-vedettes, a ajouté Casey Bloys, rappelant que son personnage avait déménagé à Londres dans la suite de la série. Chris Noth (Mr Big), accusé d’agressions sexuelles en décembre dernier et écarté de la finale de And Just Like That, serait quant à lui exclu d’emblée d’une potentielle deuxième saison.