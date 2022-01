Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Sur demande : Janet

Surprise ! Pas besoin de déménager aux États-Unis pour regarder la série documentaire sur Janet Jackson. Contrairement à ce qu’A&E nous avait confirmé la semaine dernière, les quatre épisodes sont actuellement offerts au Canada. Pour y accéder, rendez-vous au aetv.com, cliquez sur Janet, connectez-vous avec votre fournisseur télé, et voilà, le tour est joué. Bien que l’épisode tant attendu sur l’incident du Super Bowl 2004 déçoive (plusieurs questions restent sans réponses), la série vaut le détour, en grande partie pour ses deux premières heures, durant lesquelles la chanteuse, habituellement très réservée, parle sans filtre de plusieurs sujets délicats, comme son enfance, son père, ses relations amoureuses et Michael Jackson.

Aetv.com (en anglais seulement)

Le docu : Perdre Mario

PHOTO FOURNIE PAR AD HOC FILMS Perdre Mario

Pour souligner la Semaine nationale de prévention du suicide, Télé-Québec diffuse ce documentaire dans lequel l’auteur et réalisateur Carl Leblanc (Le cœur d’Auschwitz, Le commun des mortels) montre les répercussions du suicide d’un ami de longue date et tente de comprendre ce qui l’a poussé à commettre un geste aussi radical en interviewant ses proches et quelques spécialistes. Composé de nombreuses images d’archives, ce film est narré par Luce Dufault et Robert Lalonde, qui donne vie au journal que Mario tenait avant de mourir. Salué au festival Les Percéides en septembre dernier, Perdre Mario sortira également au cinéma le 11 février.

Télé-Québec, mercredi à 20 h, également offert sur telequebec.tv

Le retour : Tenir salon

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Tenir salon

Tenir salon n’est pas une émission de type métamorphose où monsieur et madame Tout-le-Monde changent de brushing en 30 minutes. Il s’agit plutôt d’une série documentaire de type « socio-capillaire » dans laquelle l’animatrice et journaliste Sophie Fouron rencontre différentes communautés culturelles en effectuant une tournée des salons de coiffure du Québec. Dans cette deuxième saison, nous ferons notamment connaissance avec Waldys, père de famille, Cubain d’origine, qui considère son salon comme son troisième bébé, et Zabi, Afghan de 31 ans qui exerce son métier à Saint-Hubert. Également au programme : Ariane, coiffeuse de drag queens, et Daniel, barbier pour sans-abri à Montréal.

TV5, mardi à 20 h

L’incontournable : Beijing 2022

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Martin Labrosse, Marie-José Turcotte, Guillaume Dumas et Jacinthe Taillon seront les animateurs des Jeux olympiques de Pékin.

Et c’est reparti ! Six mois après Tokyo, au tour des Jeux olympiques d’hiver de Pékin de s’emparer des ondes de Radio-Canada et de RDS. Ce blitz de 16 jours de compétition (du 4 au 20 février) débute avec l’incontournable cérémonie d’ouverture, mise en scène par Zhang Yimou, homme derrière l’inoubliable soirée inaugurale des Jeux olympiques de Pékin de 2008, qui avait mobilisé 15 000 figurants pendant quatre heures. En raison d’une certaine pandémie, le spectacle sera moins ambitieux cette année. N’empêche. Ne serait-ce que pour apercevoir le visage des athlètes qui nous feront vibrer au cours des prochaines semaines, nous serons au rendez-vous, tout comme Marie-José Turcotte et Céline Galipeau, qui commenteront l’évènement.

ICI Télé et RDS, vendredi à 6 h 30, rediffusion en soirée à 18 h 30