Télévision

Vedette de la série Six degrés

Noah Parker voit grand

Dans la très belle série Six degrés de Simon Boulerice, qui sera présentée sur ICI Télé à compter de jeudi, Noah Parker interprète Léon, un ado malvoyant, brillant et sensible. Rencontre avec un jeune comédien doué qu’on n’a pas fini de voir au petit et au grand écran.