Télévision

#MaytheFourth

Sortie de The Bad Batch, série dans l'univers de Star Wars

C'est connu : le 4 mai, c'est le « May the Fourth be with you ». C'est aussi le jour où les amateurs de Star Wars peuvent regarder The Bad Batch, série offerte sur Disney+ dans laquelle il sera possible de suivre les aventures du Clone Force 99, composé de Hunter, Echo, Wrecker, Crosshair et Tech.