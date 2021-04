Oubliez Game of Thrones et son budget par saison tournant autour de 100 millions de dollars américains (125 millions de dollars CAN). La série télévisée la plus onéreuse de l’histoire risque fort d’être Lord of the Rings (Le seigneur des anneaux), produite par Amazon.

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, selon le média néo-zélandais Stuff, la saison initiale de la série inspirée de l’univers de J. R. R. Tolkien coûtera environ 465 millions de dollars US (581 millions CAN) pour un total de huit épisodes.

Amazon a refusé de commenter, mais ces chiffres ont été révélés par Stuart Nash, ministre du Développement économique de la Nouvelle-Zélande, où la série sera tournée en totalité.

Cette nouvelle série s’attardera à des évènements qui ont eu lieu en Terre du Milieu des milliers d’années avant ceux du roman Le hobbit. Robert Arayamo et Joseph Mawle (Game of Thrones) ainsi que Nazanin Boniadi (How I Met Your Mother) font partie de la distribution. Amazon espère diffuser la série dès 2021.