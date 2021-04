La firme Numeris compile chaque jour les auditoires de la radio et de la télévision à partir d’un échantillonnage partout au pays.

C’est calculé comment, vos cotes d’écoute ? Est-ce que c’est vraiment fiable ? Est-ce que je compte, si je l’ai regardée deux jours après ou sur le web ? Le monde regarde encore la télé ?

Richard Therrien

Le Soleil

Parmi toutes les questions que je reçois dans une journée, c’est encore sur les cotes d’écoute qu’on m’en pose le plus. Parce que oui, le monde regarde encore la télé québécoise, sur les plateformes numériques, mais aussi encore beaucoup sur son téléviseur et en direct. Les cotes d’écoute, c’est toujours primordial en 2021, ça peut décider du retour ou non d’une émission la saison suivante.

