Lara Fabian a rappelé ses ouailles à l’ordre, mardi soir, lors de l’émission quotidienne de Star Académie. Vous avez tous chanté en anglais pour vos évaluations ? La semaine prochaine, vous devrez tous le faire en français, a averti la directrice.

Hugo Dumas

La Presse

Et Lara Fabian, qui emploie toujours les mots justes, avait raison de fermement brandir l’argument linguistique. D’abord, le public de Star Académie – la frange plus âgée, je dirais – déteste ce bombardement de succès anglophones en heure de grande écoute. Les commentaires courroucés à ce sujet s’empilent dans ma boîte de courriels.

Aussi, comme les académiciens effectuent un long stage de perfectionnement musical, avec des cours de chant, de danse et d’écriture, voilà une occasion parfaite de les exposer à du matériel francophone, qu’ils connaissent peut-être moins.

Car mardi soir, Shayan a refait Fashion de Jon Bellion, Guillaume a repris Cover Me Up de Morgan Wallen, Zara a interprété What Are You Doing the Rest of Your Life de Barbra Streisand, Dashny a opté pour All I Want de Kodaline et Maëva s’est lancée dans I’d Rather Go Blind d’Etta James. Ça faisait beaucoup de langue de Shakespeare à l’antenne de TVA, dans un concours où le gagnant, à sa sortie du télé-crochet, enregistrera un disque en français.

PHOTO FOURNIE PAR TVA Lara Fabian

D’instinct, ces jeunes ont tous pigé dans le répertoire anglophone quand est venu le temps de défendre leur place au manoir de Waterloo. Qu’est-ce que ça dit à propos des Z et des plus jeunes Y ? Rien de différent des générations précédentes. Les baby-boomers ont tripé sur les Beatles et les Rolling Stones. Les X ont vénéré Nirvana ou les New Kids on the Block (ou les deux, en cachette). À l’adolescence, la musique anglophone, perçue comme plus cool, séduit davantage. C’est comme ça depuis des dizaines et des dizaines d’années.

Ça serait injuste de blâmer les vingtenaires pour le déclin de l’écoute de musique francophone. Nous y avons tous contribué, peu importe notre âge.

Heureusement, ça change. L’artiste française la plus écoutée dans le monde s’appelle Aya Nakamura et elle n’est pas du tout ringarde, comme on dit dans le 11e arrondissement à Paris. Le troisième opus d’Aya Nakamura, intitulé AYA, a été au troisième rang des albums les plus écoutés sur Spotify en 2020, toutes langues confondues. Si vous aimez la pop et le hip-hop, écoutez ses chansons comme Comportement, Pookie, Djadja ou Doudou. Vers d’oreille assurés.

Pour revenir à nos académiciens, peut-être qu’une classe de maître sur les pionniers et pionnières de la chanson québécoise, ainsi que leurs influences sur les artistes d’aujourd’hui, devrait s’ajouter au curriculum. Pour savoir où l’on va, faut savoir par où on est allé. Et pour éviter les faux pas, faut cesser d’ignorer. Merci, Okoumé pour ces sages paroles, encore vraies presque 25 plus tard.

La quotidienne de mardi de Star Académie (694 000) a été devancée par La facture de Radio-Canada (786 000). District 31 (1 564 000) demeure au sommet, suivi de Toute la vie (1 084 000), du Tricheur (998 000) et de 5e Rang (915 000).

Un lien familial au petit écran

À l’automne 2018, la romancière Nadine Bismuth (Scrapbook, Êtes-vous mariée à un psychopathe ?) a publié un livre moderne, incisif et intelligent : Un lien familial. Je l’ai dévoré et refilé à tout mon entourage, même que j’en ai perdu la trace. Qui l’a en sa possession ? Comme le chantait Elvis Presley : « Return to sender » !

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Rachel Graton interprétera le rôle d’une designer dans l’adaptation d’Un lien familial, que réalisera Sophie Lorain.

Bonne nouvelle pour les fans du bouquin : le tournage de son adaptation télévisuelle démarrera à la fin du mois sous la houlette de la réalisatrice Sophie Lorain, qui produit aussi cette minisérie avec son conjoint Alexis Durand-Brault.

Nous verrons les six épisodes d’une heure d’Un lien familial sur l’Extra de Tou.tv à la fin du mois d’août.

Un lien familial tourne autour de la designer de cuisine Magalie (Rachel Graton). Son couple avec l’avocat Mathieu (Pierre-Yves Cardinal) bat de l’aile. Mathieu a une maîtresse, Sophie (Virginie Ranger-Beauregard), qui lui fixe un ultimatum pour rompre avec sa femme. Magalie saute aussi la clôture de son côté, pour se venger.

Tout bascule dans un souper chez sa maman Monique (Chantal Fontaine), enfin sortie du célibat après sept ans de veuvage. Magalie y croise le fils du copain de sa mère. Il s’appelle Guillaume (Maxime Allard), travaille comme policier et habite dans un bungalow sur la Rive-Sud. Rien en commun avec la bobo montréalaise Magalie. Flirt, idylle ou relation stable en devenir ?

« C’est une version bonifiée du roman. J’y ai approfondi l’univers du livre », explique Nadine Bismuth, qui a elle-même signé le scénario de la minisérie Un lien familial.

Nadine Bismuth écrit déjà la suite d’Un lien familial, qui sortira cette fois à la télé de Radio-Canada avant même d’atterrir en librairie.