Love, Victor

Jeune ado latino en quête d’identité

Disney+ fait des pas de géant en matière de diversité ces jours-ci. Arrive en effet sur nos écrans Love, Victor (Avec amour, Victor, en version française), une série touchante et divertissante pour adolescents en apparence archi-classique, à quelques détails non négligeables près. Le personnage principal est un jeune Latino, et il est en quête non seulement d’amour, mais surtout d’identité ! Moderne, vous dites ?