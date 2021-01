Jean-Marc Léger et Dave Ouellet animent Code Québec.

(Montréal) Inspirée du livre de Jean-Marc Léger, Le code Québec : les sept différences qui font de nous un peuple unique (Éditions de l’Homme), cette série documentaire instructive promet d’en dire long sur qui nous sommes vraiment.

Josée Larivée

La Presse Canadienne

L’animateur Dave Ouellet (alias McGilles, pour les fans d’Infoman) y aborde 32 thèmes différents — le hockey, l’environnement, l’automobile — et en compagnie du célèbre sondeur, il trace nos traits de caractère collectifs.

Jean-Marc Léger chiffre et explique certains de nos comportements individuels ou de groupe. On y promet des surprises à chaque semaine, et des images bien loin de celle du bon vieux Québécois en ceinture fléchée.

En 16 épisodes, dès le 8 janvier à 19 h 30 à Télé-Québec.