Marc Labrèche, Gildor Roy, Mélissa Bédard, François Bellefeuille, Ariana Moffatt, Sarah-Jeanne Labrosse, Grégory Charles, Louis-Jean Cormier, Kim Thuy... et des dizaines d’autres : la liste des plus de 80 invités du spectacle Une chance qu’on s’a a été dévoilée mardi.

Marissa Groguhé

La Presse

On savait déjà que Céline Dion, Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Lara Fabian, Les Trois Accords, Koriass et Pier Luc Funk seraient de la partie.

À ces noms s’ajoutent de nombreux autres. Des vedettes de la chanson, du petit écran et autres personnalités publiques prendront part à cette soirée mise sur pied par Télé-Québec et TVA, en partenariat avec le gouvernement du Québec.

Sur la longue liste d’invités, on retrouve aussi Patrice Bélanger, Alex Nevsky, Fred Pellerin, Charlotte Cardin, Étienne Boulay, 2Frères, Annie Villeneuve, Bleu Jeans Bleu, Marie-Denise Pelletier et Élisapie.

Le spectacle, visant à mettre en lumière le travail des organismes Les Petits Frères et SOS Violence conjugale et d’amasser des fonds, sera présenté le 10 mai, à 19 h 30, sur les ondes de Télé-Québec et de TVA.