Émergence sur Vrak

Science-fiction et enquête policière : un mariage qui n’a rien d’inédit, mais qui a largement fait ses preuves. La nouvelle série Émergence viendra de nouveau jouer avec ces deux genres. On y raconte l’histoire de Jo Evans, la chef de police d’une ville de Long Island, qui se retrouvera responsable d’une jeune fille amnésique retrouvée sur les lieux d’un mystérieux accident. Très vite, on apprendra que l’enfant est dotée de capacités hors du commun et qu’elle est traquée par différents personnages nuisibles. La série de 13 épisodes met en vedette Allison Tolman (FARGO) dans le rôle de Jo, ainsi qu’Alexa Swinton (interprète de la jeune Piper), Owain Yeoman et Ashley Aufderheide.

Les dimanches à 20 h.

Amour et sexe au Maghreb sur TV5/UnisTV et sur l’EXTRA de Tou.tv

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Extrait d’Amour et sexe au Maghreb

Ce documentaire français d’une heure, réalisé par Michaëlle Gagnet, explore le thème de la sexualité dans une des régions du monde où elle s’avère encore taboue. Au Maroc ou en Tunisie, notamment, le poids des traditions pèse lourd dans les relations intimes. La journaliste montre la soif de liberté des jeunes Maghrébins, malgré les interdits qui leur sont imposés. L’enquête fait la lumière sur les histoires de couples jugés « illégitimes », de jeunes filles mutilées ou encore de mères célibataires rejetées par leurs proches.

Offert dès maintenant.

Dans l’œil du dragon sur ICI Télé

Dans l’œil du dragon en est déjà à sa neuvième saison. Enregistrée en février et en mars, juste avant que la plupart des plateaux télé ne soient forcés de cesser leurs activités, l’émission mettra de nouveau de l’avant la créativité des entrepreneurs d’ici. L’homme d’affaires Georges Karam est le nouveau venu cette année parmi les dragons. Le PDG de Cognibox, ainsi qu’Isabèle Chevalier (Bio-K+), Nicolas Duvernois (Pur Vodka/romeo’s gin) et Marie-Josée Richer (PRANA), auront entre leurs mains le pouvoir de faire fleurir de jeunes initiatives québécoises.

Les mercredis à 20 h.

À droite sur la photo sur Planète+

Dans cette série, le concept est simple et diablement efficace. Les réalisateurs prennent la photo d’un personnage historique sur laquelle figure, sur la droite (dans la perspective de la personne qui regarde), une autre personne : ami, médecin, épouse, etc. C’est l’histoire de cette personne et de son influence sur le personnage historique qui est racontée avec témoignages de proches, analyses d’historiens, images d’archives. Ainsi, dans l’épisode de ce jeudi soir, il sera question de Clémentine Churchill, née Hozier, la femme du premier ministre anglais. Ils ont passé 57 ans côte à côte et Churchill partageait avec elle secrets et humeurs alors qu’elle n’hésitait jamais à lui donner des conseils. Suivront des épisodes sur des personnages à droite des photos de Martin Luther King, sœur Emmanuelle, le shah d’Iran et Jean-Paul II.

Les jeudis à 20h.

Coachella : 20 Years in the Desert sur YouTube Premium

La plateforme YouTube propose de plus en plus de documentaires, sous forme de séries ou de films. Ces productions originales, accessibles par le service Premium de YouTube, comptent une toute nouvelle addition : 20 Years in the Desert. Si le festival californien Coachella n’a pas lieu cette année pour les raisons que l’on sait, ce documentaire retrace, à l’occasion du 20e anniversaire de l’organisation, certains de ses meilleurs moments. Comment Coachella est-il devenu l’un des festivals les plus prestigieux et attendus du monde ? La réponse en images (de fabuleux concerts) et en témoignages.

Dès vendredi.