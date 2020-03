Deux oeuvres canadiennes seront du 3e festival Canneseries, qui aura lieu au Palais des festivals et des congrès de Cannes à compter du 27 mars.

Jean Siag

La Presse

Parmi les 10 oeuvres qui s’y disputeront le titre de la meilleure série courte, on retrouve Amours d’occasion, d’Eva Kabuya (diffusée sur Tou.tv), et First Person, de Tyler Levine, Patrice Theroux et Renuka Jeyapalan.

Eva Kabuya, diplômée en cinéma de l’Université Concordia, campe sa série dans le quartier Saint-Henri, en pleine canicule, où « les habitants sont en proie à des évènements que la raison ne saurait expliquer ».

Quant à First Person, il s’agit d’une série adaptée de la rubrique du même nom publiée dans The Globe and Mail, dans laquelle des lecteurs font partager des expériences de vie personnelles.