Ces cinéastes ont signé la réalisation de ces séries inscrites au programme des chaînes de télévision cet hiver.

Marc-André Lussier

La Presse

Guy Édoin : Cerebrum

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Claude Legault et Marie-Chantal Perron dans Cerebrum

Le réalisateur de Marécages et de Ville-Marie signe la réalisation de cinq des dix épisodes que compte cette excellente série, les autres étant réalisés par l’auteur lui-même, Richard Blaimert. Il s’agit de la première incursion de Guy Édoin dans le monde de la fiction télévisuelle. « On m’avait déjà offert des choses, et il m’importait de laisser la porte ouverte, mais j’attendais un projet de cœur avant de m’embarquer, un projet où j’avais le sentiment de pouvoir vraiment apporter quelque chose. » À Radio-Canada dès le 8 janvier.

Yan Lanouette Turgeon : Épidémie

PHOTO FOURNIE PAR TVA Julie Le Breton dans Épidémie

Après Roche papier ciseaux, premier long métrage prometteur réalisé il y a sept ans, Yan Lanouette Turgeon a vite été recruté par les producteurs de séries télévisées. Il a d’abord réalisé Unité 9, puis L’imposteur, Les pays d’en haut et aujourd’hui Épidémie, série catastrophe écrite par Annie Piérard et Bernard Dansereau. Mettant en vedette Julie Le Breton, Eve Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin et Guillaume Cyr, Épidémie commence le 7 janvier à TVA.

Éric Tessier : Fugueuse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Ludivine Reding dans Fugueuse

Éric Tessier travaille tant du côté du cinéma que du côté de la télévision depuis ses débuts. Le réalisateur de Sur le seuil, à qui on doit notamment 5150, rue des Ormes et Junior majeur, proposera en mars Tu te souviendras de moi, adaptation cinématographique de la pièce de François Archambault. Tessier compte aussi plusieurs séries télévisées à son actif, dont la plus célèbre est sans contredit Fugueuse. La suite de cette série, toujours écrite par Michelle Allen et mettant en vedette Ludivine Reding, commence le 6 janvier à TVA.

Charles-Olivier Michaud : M’entends-tu ?

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Mélissa Bédard, Eve Landry et Florence Longpré dans M’entends-tu ?

Révélé il y a 10 ans grâce au film indépendant Snow & Ashes et ayant offert trois longs métrages depuis lors, Charles-Olivier Michaud signe la réalisation de la deuxième saison de cette série primée, conçue par Florence Longpré. « M’entends-tu ? allie un aspect comédie, que j’adore, et l’univers plus sombre de mes films », déclare celui qui a aussi réalisé tous les épisodes de la comédie Boomerang. Fait à noter : Sophie Deraspe, réalisatrice du film Antigone, en signe la direction photo. Télé-Québec diffusera les nouveaux épisodes à compter du 13 janvier.

Ricardo Trogi : La Maison Bleue

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Ricardo Trogi, entouré de la distribution de La Maison Bleue

Le réalisateur de la trilogie 1981, 1987 et 1991 fait partie de ceux qui proposeront cette année à la fois un nouveau film au cinéma (Le guide de la famille parfaite) et une série à la télévision, laquelle sera offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv au printemps. Écrite par Louis Morissette, François Avard, Daniel Savoie et Ricardo Trogi lui-même, La Maison Bleue est une série campée dans un Québec qui aurait voté pour la souveraineté au référendum de 1995 et qui en serait à son quatrième président en 2016.

Yan England : Les pays d’en haut

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vincent Leclerc dans la cinquième saison de la série Les pays d’en haut

Cité aux Oscars grâce à son court métrage Henry, Yan England, dont le premier long métrage, 1:54, a connu un vif succès, a assuré la réalisation de la cinquième saison de la série Les pays d’en haut. « Je veux honorer ce qui a déjà été fait, tout en faisant évoluer la série et y apporter une touche personnelle. Cette nouvelle saison commence sept mois après la fin de la dernière. Il s’est donc déjà passé des choses dans la vie des personnages ! » Dès le 6 janvier à Radio-Canada.

Francis Leclerc : Le Phoenix

PHOTO FOURNIE PAR SÉRIES+ Guylaine Tremblay et Josée Deschênes dans Le Phoenix

Lauréat du prix Jutra de la meilleure réalisation grâce à Mémoires affectives en 2005, Francis Leclerc, dont le plus récent long métrage est Pieds nus dans l’aube, a réalisé Le Phoenix. Au programme de Séries+ à compter du 28 avril, cette série écrite par Julie Roussel et Anthony Ferro emprunte le ton de la comédie dramatique pour raconter le road trip de deux amies, incarnées par Guylaine Tremblay et Josée Deschênes.

Jean-Philippe Duval : Toute la vie

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Roy Dupuis et Emmanuel Bilodeau dans Toute la vie

Le réalisateur de Dédé, à travers les brumes lancera dans deux mois son nouveau long métrage, 14 jours, 12 nuits, mais il réalise aussi la nouvelle série de Danielle Trottier, dont la deuxième partie de la première saison commence le 7 janvier à Radio-Canada. Rappelons que Jean-Philippe Duval a aussi réalisé la majorité des épisodes d’Unité 9.

Chloé Robichaud et Louise Archambault : Trop

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Evelyne Brochu et Virginie Fortin dans Trop

La troisième — et dernière — saison de la série Trop, écrite par Marie-Andrée Labbé, ne figure pas dans la programmation d’hiver de Radio-Canada, mais est offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Chloé Robichaud, reconnue au cinéma grâce à Sarah préfère la course et au court métrage Delphine, signe la réalisation de sept des dix épisodes que compte la série. Les trois autres sont réalisés par Louise Archambault, qui a offert deux longs métrages l’an dernier, Il pleuvait des oiseaux et Merci pour tout. « Je suis devenue une meilleure cinéaste grâce à mes expériences en télé, confie Chloé Robichaud. Quand j’accepte la réalisation d’une série, mon état d’esprit n’est cependant pas le même. Je sais que sur le plan créatif, je ne serai pas seule à prendre les décisions. Il faut l’accepter avec humilité. On est au service de quelque chose de plus grand que nous ! »

Myriam Verreault et Christian Laurence : 5e Rang

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Scène de 5e Rang

Ayant marqué les esprits l’automne dernier grâce à son long métrage Kuessipan, Myriam Verreault a été initiée à la réalisation pour la télé grâce à cette série écrite par le tandem Sylvie Lussier et Pierre Poirier. « Il est certain que le cinéma et la télévision sont deux médiums différents et doivent le rester, croit la réalisatrice. On s’applique autant à la télévision, mais le rythme de production n’est pas le même. Les équipes sont incroyables ! » Christian Laurence, qui réalise des épisodes de cette série, provient lui aussi du monde du cinéma. On lui doit notamment Le journal d’Aurélie Laflamme. 5e Rang reprend du service le 7 janvier à Radio-Canada.