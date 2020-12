Rétrospective 2020

Jean-Philippe Wauthier : « Comment ça va ? »

Depuis une dizaine d’années, Jean-Philippe Wauthier est l’enfant irrévérencieux de la télévision et de la radio de Radio-Canada. Il insuffle un vent d’audace et de folie à chaque projet qu’il anime. Or, cette année, il est devenu moins cynique et plus bienveillant. Même si l’ironie n’est jamais très loin.