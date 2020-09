Merci la vie. Gratitude. Plancha. TVA a renouvelé sa docuréalité Si on s’aimait pour une deuxième saison, une décision qui réactive ma propre dualité de peur et d’enthousiasme, pourtant absente de la bible pondue par la thérapeute Louise Sigouin.

Hugo Dumas

La Presse

Peur : est-ce que les nouveaux concurrents seront à la hauteur des anciens, qui ont été aspirés dans un nuage de maringouins, d’évènement grandeur nature et d’hygiène corporelle douteuse ? Ce sera dur à battre, mais pas impossible.

Enthousiasme : mon cœur est prêt à accueillir et à accompagner de nouveaux célibataires dans leur quête amoureuse, entre une séance de karting et une présentation d’œuf Yoni. Nous verrons Si on s’aimait 2 au printemps 2021. C’est loiiin !

En attendant, l’automne à TVA défilera sous le signe des variétés. Comme la fabrication de plusieurs téléromans et séries a été paralysée pendant près de six mois, la chaîne de Québecor a commandé plusieurs émissions de divertissement, qui s’usinent plus facilement en temps de pandémie.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA VOIX La voix est de retour cet automne sur les ondes de TVA avec une émission récapitulative du concours télévisé.

D’abord, sachez que La voix recommence le dimanche 13 septembre à 20 h 30 avec une émission récapitulative du concours télévisé. Les chants de bataille s’ouvrent la semaine suivante à 19 h, en même temps que le tapis rouge d’Occupation double sur Noovo et une heure avant le début du gala des Gémeaux à Radio-Canada. Ça va zapper en ti-péché.

Michel Rivard, Lara Fabian, Luc De Larochellière et Ariane Moffatt fouleront la scène lors des épisodes en direct, qui décollent le 27 septembre.

Marie-Ève Janvier s’installe les lundis à 21 h, à partir du 14 septembre, pour À tour de rôles, où elle recevra des comédiens pour discuter, eh oui, de rôles qui ont été marquants pour eux et le public. Un croisement entre Viens voir les comédiens et Les enfants de la télé.

Deux grosses nouveautés bonifieront l’offre dominicale de TVA à partir du 25 octobre, soit Bijoux de famille, de Charles Lafortune (20 h), et En studio, avec Marc Dupré et Fred St-Gelais (19 h). La première plongera les téléspectateurs dans une ambiance de « comedy club » où éclateront plusieurs gags sur, eh oui, la famille.

La deuxième permettra à des gens du public d’enregistrer une chanson, eh oui, en studio, pour ensuite l’offrir à un être cher.

J’ai l’impression que ça va passer ou casser pour La tour, le talk-show réinventé de Patrick Huard, qui passera du lundi au jeudi à 19 h 30, à partir du 28 septembre. Entrevues et discussions mêlées à des sketches et des personnages, le concept se décrit difficilement. Faudra voir, évidemment.

Au rayon des fictions, Alertes, l’émission dérivée d’Alerte Amber, de même que la dernière demi-saison de L’heure bleue ont été repoussées en 2021. Les lundis à 20 h, dès le 14 septembre, TVA relaiera Mon fils, du Club illico, une percutante minisérie sur la schizophrénie avec Élise Guilbault et Antoine L’Écuyer. Nous renouerons avec L’échappée le 26 octobre. Chantal Fontaine, Sylvain Marcel, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant se joignent à la distribution de ce soap-thriller.

Les mardis à 21 h, place à La faille (dès le 20 octobre), captivante minisérie policière qui a également été extraite du Club illico de Vidéotron. Oui, Maripier Morin y apparaît. Ne faites pas le saut. Isabel Richer, dans la peau d’une détective parachutée à Fermont, y vole la vedette.

C’est en février que la machine de Star Académie vrombira sur toutes les plateformes. Quinze futures stars (contrairement à 14 dans les éditions précédentes) dormiront alors sous le même toit.

Toujours à l’hiver, Véronic DiCaire héritera d’une émission remplie de sketches et de parodies (pub, télé, etc.). La rumeur voulant que Véronic DiCaire aboutisse à Star Académie provient sans doute de là.

Puis, Pier-Luc Funk débarquera à TVA en janvier avec Sans rancune, où il tirera la pipe à des groupes de gens (coiffeuses, pompiers, etc.) en exagérant les stéréotypes qui les définissent.

Autre truc qui pique la curiosité : TVA relancera l’an prochain la franchise Caméra café avec de nouveaux acteurs.

Et Notre vie, hein ?

Mauvaise nouvelle. ARTV ne sait pas quand démarrera la quatrième saison de Notre vie, que vous êtes très, très nombreux à attendre.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Mandy Moore et Milo Ventimiglia dans Notre vie

Aux dernières nouvelles, le doublage n’a toujours pas été finalisé et aucune date de mise en ondes n’a été avancée. Je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas, seigneur.

Toujours à ARTV, C’est juste de la TV baptisera son nouveau studio le vendredi 11 septembre, à 21 h, avec Nicolas Ouellet comme collaborateur, qui se vissera dans le fauteuil de MC Gilles, maintenant producteur au contenu pour Infoman, en plus d’y participer.

Tout de suite après C’est juste de la TV, L’effet Wow de Sébastien Diaz nous ouvre les portes de son motel kitsch, où a été tournée la deuxième saison du magazine culturel. Esprit critique ne recommence qu’en janvier. Même chose pour La table de Kim.

Il faudra aussi patienter en janvier pour visionner sur ARTV la quatrième saison de la délicieuse comédie française Appelez mon agent. Six épisodes d’une heure ont été mis en boîte et Andrea (formidable Camille Cotin) dirigera enfin l’agence ASK depuis le départ de Mathias (Thibaut de Montalembert) et Noémie (Laure Calamy). Mon Dieu que j’ai hâte.