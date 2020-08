L'émission Les francs-tireurs quittera l'antenne de Télé-Québec après 23 saisons. Richard Martineau, qui était là depuis les tout débuts, et Benoît Dutrizac, qui cumulait 15 saisons, feront donc leurs adieux en décembre prochain.

Richard Therrien

Le Soleil

Plus de deux décennies en ondes pour ce titre majeur de la grille de Télé-Québec, c'est tout un exploit. Ce magazine d'affaires publiques qui se voulait provocateur et irrévérencieux avait pris l'antenne à l'automne 1998, brisant les conventions. Richard Martineau et Benoît Dutrizac coanimaient alors cette demi-heure hebdomadaire avec le journaliste Laurent Saulnier. Celui-ci quittera après deux saisons, pour être nommé à la programmation des Francos et du Festival international de jazz de Montréal.

