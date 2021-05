Broadway reprendra ses activités à 100 % de ses capacités dès le 14 septembre, a annoncé mercredi le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo.

Marissa Groguhé

La Presse

C’est un grand jour pour le milieu et pour les amateurs de théâtre. Les billets pour les spectacles de Broadway pourront être remis en vente dès le 6 mai, après plus d’un an sans que le quartier des théâtres ait accueilli de production.

Les établissements ont l’autorisation de rendre disponibles tous leurs sièges et pourront décider ensuite, selon la demande, des paramètres précis de leur réouverture. La décision de revenir sur scène demeure toutefois entre les mains de chaque production.

D’après le New York Times, les productions les plus lucratives avant la pandémie, soit Hamilton, The Lion King et Wicked, devraient annoncer la semaine prochaine qu’elles reprendront à la mi-septembre, dès la réouverture des théâtres.

La Ligue de Broadway, association qui réunit propriétaires de théâtres, producteurs et autres membres de l’industrie, a reçu la nouvelle avec enthousiasme et prudence, rapporte Forbes. La situation sanitaire dans l’État de New York s’améliore graduellement, alors que l’effort de vaccination se poursuit dans tous les États-Unis.